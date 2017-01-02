رشيد عساف يكشف أسباب انتقاده للدراما المشتركة (فيديو إرم)

المصدر: ربى الحايك- إرم نيوز

كشف الفنان السوري رشيد عساف حقيقة انتقاده للدراما العربية المشتركة، مؤكدًا أن الأعمال المشتركة سابقًا كانت تأتي ضمن تنوع منطقي في بعض الأعمال، وضرورة درامية في بعضها الآخر.

وأضاف عساف في حوار مع “إرم نيوز” أن “المشاهد كان يلحظ حالة طبيعية لهذا التشارك العربي في الأعمال الدرامية، كأن يكون الموضوع هو القاسم المشترك”.

وأكد أنه “يرفض أن يكون التشارك كما نلحظه في بعض الأعمال اليوم بهدف تقديم الصورة، فقط كأن يكون هناك أخوة في العمل الواحد وكل فرد منهم ينتمي لبلد مختلف”، مشيرًا إلى أنها “في ذلك تبتعد عن الواقع العربي، وعن هموم الإنسان”.