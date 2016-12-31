5 طرق لحمايتك من الكوليسترول عشية عيد الميلاد

المصدر: دينا كامل - إرم نيوز

يخطط البعض لقضاء ليلة العام الجديد، والتي تعتمد بشكل كبير على تناول الأطعمة، خاصة الحارة والمتنوعة، احتفالًا بهذه المناسبة الاستثنائية، من كل عام.

والسؤال هنا.. كيف تستمتع بالاحتفال، وفي نفس الوقت تمنع الكوليسترول من مداهمتك؟!.

لا شك أن تراكم الكوليسترول في الجسم، وعدم استقرار نمط الحياة، وتجاهل ممارسة الرياضة، هي أسباب تؤدي إلى العديد من الأمراض، ومنها زيادة الوزن.

وإليك أفضل 5 طرق، لإدارة الكوليسترول خلال احتفالات العام الجديد:

1- ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول الأطعمة الغنية أو الدسمة، حيث تساعد على الحفاظ على معدل الكوليسترول في الجسم.

2- الفواكه والخضروات غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، لذا فهي جيدة للحفاظ على الكوليسترول، ومنع تراكمه في الجسم.

3- تقليل التوتر فهو يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول، فمن المهم الابتعاد عنه من أجل صحة جيدة وجسم سليم.

4- النوم ليلًا لمدة طويلة نسبيًا هام جدًا لحرق الكوليسترول.

5- الحبوب مثل الأرز البني والشوفان غنية بالألياف والمواد المغذية الضرورية، لحرق الكوليسترول في الجسم، ويجب أن يشملها نظامك الغذائي اليومي.