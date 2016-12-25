بدء الإنتاج التجريبي في بئر غاز جديدة جنوب غرب ليبيا

المصدر: طرابلس - إرم نيوز

أكد حسين أبو سليانة رئيس مجلس إدارة شركة “مليته” للنفط والغاز الحكومية، دخول بئر غاز جديدة (A51) إلى الإنتاج التجريبي، الجمعة الماضية، في حقل الوفاء جنوب غرب ليبيا.

وأضاف أبو سليانة، اليوم الأحد، أن الطاقة الإنتاجية للبئر الجديدة تزيد عن 21 مليون قدم مكعب يوميًا.

وأوضح أن حقل الوفاء الواقع على الحدود الليبية الجزائرية، وبدأ العمل فيه منذ عام 2004، يعتبر من أكبر الحقول المنتجة للغاز في ليبيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 22.503 ألف برميل يوميًا من الغاز الطبيعي المسال، ويحوي على 23 بئرًا لإنتاج الغاز و15 بئراً لإنتاج النفط.

ووصل إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي، نحو 460 مليار قدم مكعب في العام الماضي، بحسب تقرير وزارة النفط المعروض على البرلمان.

وقال رئيس مجلس إدارة “مليته”، إن جزءًا من إنتاج الشركة يوميًا يذهب للاستهلاك الداخلي لتغذية محطات توليد الكهرباء، بينما يذهب نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إيطاليا عبر خط أنابيب بحري تديره شركة “غرين ستريم”.

وتعد شركة “إيني” الإيطالية من أبرز شركاء “مليته” في أعمال تطوير مشروع حقل الوفاء.