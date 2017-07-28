القبض على عصابة توظف النساء والأطفال في أعمال “غير مشروعة” بالسعودية

أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الجمعة، أنها نجحت في القبض على ما اسمته “تشكيل عصابي” يتكون من وافدين عرب يقومون بتوظيف الأطفال والنساء في أعمال التسول بالرياض، بغرض جمع الأموال، مشيرة إلى أنهم اتخذوا من أحد المنازل بجنوب العاصمة وكراً لهم للقيام بهذه الأعمال.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان: “إن عملية القبض جاءت في إطار الخطط الأمنية الموضوعة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، مشيرًا إلى أنه توافرت معلومات لدى الشرطة في الرياض تفيد بامتهان وافدين من جنسية عربية توظيف الأطفال والنساء لغرض التسول وجمع الأموال، وعلى الفور شرعت الجهات المختصة في التحقق من هذه المعلومات”.

وأوضح الميمان، أن العملية أسفرت عن ضبط 7 رجال و 4 نساء و 18 حدثاً، منوهًا إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعاً وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص، بحسب ما ذكره موقع “المواطن” السعودي.