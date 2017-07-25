روسية لم تقص شعرها لمدة 14 سنة.. تعرّف على السبب (صور)

وصل طول شعر حسناء روسية حتى كاحليها، بعد تركه ينمو لمدة 14 سنة إثر رهان مع صديقتها، وهي الآن تسعى لأن يصل حتى أصابع رجليها قبل أن تذهب لصالون الحلاقة.

وتعيش داريا جوبانوفا، البالغة من العمر 27 عامًا، في مدينة بارنول جنوب وسط روسيا، وهي تمتلك الآن شعرًا أشقر ذهبيًا يصل طوله إلى حوالي متر ونصف المتر، مما أكسبها شعبية كبيرة، إذ وصل عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي نحو 218 ألفًا.

وكانت داريا تملك شعرًا قصيرًا، وقررت التوقف عن الذهاب لصالون الحلاقة بعد أن تحدتها صديقتها بقولها إنها لا تستطيع ترك شعرها ينمو لعدم معرفتها الاعتناء به.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية: “قررت داريا التوقف عن الذهاب لصالون الحلاقة منذ ذلك اليوم، أي قبل نحو 14 سنة، حتى وصل شعرها إلى كاحليها، وتؤكد أنها لن تقوم بقصه قبل أن يصل حتى أصابع رجلها”.

وأشارت إلى أن داريا تتلقى تعليقات إيجابية كثيرة بشكل يومي.