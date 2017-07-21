بعد علاقة غير شرعية.. باكستاني وبريطانية في دبي يتبادلان التهم لينتهيا بالسجن

قضت محكمة جنح دبي في دولة الإمارات بحبس امرأة بريطانية ورجل باكستاني لمدة عام لإدانتهما بممارسة الجنس بالتراضي.

وكانت المرأة قد تعرفت على الرجل الباكستاني عبر موقع “فيسبوك” قبل 3 سنوات، وفي 2016، سافرت إلى دبي مدة أسبوع حيث بقيت مع الرجل بفندق في دبي.

وزعم الرجل أنه اصطحبها من مطار دبي الدولي وتوجه بها إلى شقة في الشارقة، حيث تزوجها على يد أحد علماء الدين الباكستانيين لفظيًا، وقد نفت المرأة ادعاءات الباكستاني، وفق ما أورده موقع “آراء الإخبارية”.

وبدأت المشكلة بين الرجل والمرأة، حين علم نيتها الزواج من رجل آخر في لندن في وقت سابق هذا العام، فبدأ يهدد بفضحها وكشف أمر زواجهما لعائلتها.

وقالت المرأة في المحكمة إنها عندما أخبرت الرجل أنها ستنهي علاقتهما التي استمرت 3 سنوات رفض الفكرة.

وأضافت، أن الرجل هددها بعد ذلك بنشر صورهما معًا على “فيسبوك”، كما أنه قام باستدعاء عائلة الزوج المحتمل وأخبرهم بأن المرأة متزوجة منه ولديه ورقة تثبت ادعاءاته.

وزعمت أن الرجل هددها بالقتل إن تزوجت شخصًا آخر، وأنه سيرسل صورها إلى أصهارها المحتملين.

ولاحقًا، قدمت المرأة ووالدها إلى دبي وقدما شكوى جنائية ضد الرجل، الذي اعتقلته شرطة دبي بعد ذلك.

ونفى الرجل في التحقيقات ادعاءات المرأة بتهديدها، وأخبر الشرطة أنها أرسلت له رسائل على “فيسبوك” تطلب منه عدم تطليقها، لأنها تتعرض لضغوط من قبل عائلتها لإبعاده عن حياتها.

لكن التحقيقات كشفت بعد ذلك أن الرجل والمرأة مارسا الجنس بالتراضي داخل الدولة، وعليه حكمت المحكمة عليهما بالسجن سنة واحدة والترحيل بعد انقضاء العقوبة.

وأنكر المتهمان، التهم الموجهة إليهما، في حين سيقدمان وثائق إلى محكمة الاستئناف كجزء من دفاعهما.