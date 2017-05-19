بالفيديو.. رد فعل ملفت لطالبة سعودية فازت بجاهزة عالمية

جذبت طالبة سعودية تدعى سارة الربيعة، أنظار أبناء بلدها بشكل كبير بعد ردة فعلها اللافتة على إعلان فوزها بجائزة علمية عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت سارة الربيعة تجلس بجانب عشرات الطلاب والطالبات السعوديين المشاركين في مسابقة علمية نظمتها الوكالة الأميركية لعلوم الفضاء “ناسا”، للاستماع لإعلان أسماء الفائزين.

وقرأ مقدم الحفل الختامي اسم سارة الربيعة كفائزة في المركز الرابع في المسابقة عن أفضل مشروع في علم المواد، ليبدأ جميع الحضور بالتصفيق والصراخ والنظر إليها بينما بقيت هي في مقعدها غير مستوعبة لما يجري.

ويبدو أن الطالبة سارة التي فازت في إحدى جوائز مهرجان “إنتل إيسف” الذي تنظمه “ناسا” كل عام، لم تسمع اسم الفائز ولم تكن متيقنة أن نظر الجميع إليها يعني أنها الفائزة، قبل أن يدفعنها صديقاتها نحو المنصة لتسلم جائزتها.

وحقق مقطع فيديو يوثق ردة فعل سارة اللافتة نسب مشاهدة جنونية على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة التي احتفل أبناؤها على نطاق واسع بجوائز الطلاب السعوديين الفائزين في المسابقة العالمية.

وإضافة لفوز سارة بالمركز الرابع، فاز فريق طلاب سعوديين أيضاً بالمركز الثالث في المسابقة وهم نادية المطلق ودانا الخالد وعمار أمير.