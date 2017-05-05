لأول مرة منذ 3 قرون.. قرية صينية تسمح لأبنائها بالزواج من فتيات جارتها

المصدر: مدني قصري – إرم نيوز

أنهت قريتان في جنوب الصين، شجارًا قديمًا دام 300 سنة، كان يحظر أي زواج ما بين الطائفتين المتنازعتين.

وقالت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية: إن نزاعًا نشب بين سكان قريتي يويبو ويوشان، الواقعتين في مقاطعة فوجيان، منذ قرون، بسبب بعض مصادر المياه وشبكات الري.

ومنذ ذلك الحين، حظرت الطائفتان على ذريتهما اتخاذ الزوج أو الزوجة من الطائفة المعاكسة.

وبعد ما يقارب 3 قرون من الخلاف والشتائم المتبادلة، اجتمع شيوخ القريتين وأعلنتا رسميًا حدًا للنزاع.

ووفقًا للصحيفة، فإن عدد المهاجرين المتزايد، والحاجة إلى توثيق التعاون الاقتصادي هما اللذان دفعا الأعداء القدامى إلى المصالحة.