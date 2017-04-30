تعرف على فعاليات هيئة الترفيه السعودية في رمضان

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشف أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة “الهيئة العامة للترفيه” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن “روزنامة” برامج الهيئة الترفيهية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال إن الهيئة اعتمدت “روزنامة” برامج الترفيه لشهر رمضان المبارك بحيث سيتم تنظيم 11 فعالية في 15 مدينة من مدن المملكة، لقضاء أوقات ممتعة ومفيدة في هذا الشهر الفضيل.

وأضاف أن الهيئة ستعمل على إتاحة الاستمتاع بإجازة الصيف في إطار ترفيهي هادف يتوافق مع رغبات مختلف شرائح المجتمع.

وذكر أن من أبرز تلك الفعاليات “معرض القرآن الكريم” ويهدف للتعريف بكتاب الله من خلال مجموعة من المعروضات التفاعلية، و”معرض جماليات الخط العربي”، و”معرض أسماء الله الحسنى” الذي يحفز الزائر على التعرف على عظمة الخالق من خلال شاشات تفاعلية بانورامية، وكذلك “معرض التحف الإسلامية”، ويشمل تحفًا ومخطوطات إسلامية وتاريخية من مجموعة “مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية”.

وأشار الخطيب أيضًا إلى أن الهيئة ستطلق مهرجانات رمضانية عديدة في عدد من مناطق المملكة تشتمل على برامج تراثية وثقافية ورياضية.