بالصور.. دبي تكشف عن أغلى وسادة في العالم الشهر المقبل

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

تحول خبير علاج طبيعي إلى مخترع قضى 15 عاماً لابتكار وسادة مصممة خصيصاً لحل أي مشاكل تتعلق بالنوم بسعر 57 ألف دولار.

اخترع “ثيجس فان دير هيلست”، الذي من المفترض أنه متخصص في علاج العنق، أغلى وسادة في العالم وصنعها من حرير التوت والقطن المصري، ومن رغوة هولندية غير سامة، ومن نسيج من الذهب عيار 24، وسحابها مرصع بـ4 ألماسات وياقوتة كبيرة عيار 22.5.

وبحسب موقع مجلة “أوديتي”، تبدو الوسادة غالية جداً بالفعل، ولكن الأمر يتطلب أكثر من خامات عالية الجودة وبعض المجوهرات لتبرير مثل هذا الثمن الفاحش لوسادة.

ولكن الحقيقة أن “فان دير هيلست” لم يبتكر هذه الوسادة كمجرد رمز على غنى شخص ما، ولكنه أراد أن يبتكر وسادة النوم المثالية لعملائه، وقرر أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هو تقديم حل مصمم خصيصاً على حسب شكل جسم الشخص وعادات نومه الخاصة حيث قال: “كمتخصص في علاج العنق، كنت أنصح مرضاي بشراء وسادة جيدة ولكنني سألت نفسي ما هي أفضل وسادة للمريض. فإذا كانت هناك ثلاثة أحجام متاحة من الوسائد، فأي واحدة ستكون الأفضل؟ فطول القدمين وارتفاع الكتفين وطول الرقبة يختلف من شخص لآخر. كما تختلف أوضاع النوم أيضاً، فكل شخص فريد من نوعه، ولذلك يجب أن تكون الوسادة فريدة من نوعها أيضاً”.

وباستخدام ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد، يستطيع المخترع تقديم فحوصات ثلاثية الأبعاد ومفصلة للعملاء في جميع أنحاء العالم قبل أن يتم إرسالها بعد ذلك لفريق “فان دير هيلست” في هولندا، حيث يُستخدم برنامج خاص بالشركة لحساب أبعاد وتصميم الوسادة المناسبة، والتي يتم بعد ذلك نحتها من رغوة معينة بماكينة تشكيل آلية، فهذه العملية المعقدة تضمن أن تكون الوسادة مثالية لكل عميل. وكمكافأة إضافية تأتي الوسادة في حقيبة من تصميم “لويس فويتون” حسب الطلب حتى تتمكن من أخذها في كل مكان معك.

والآن، هل ستنفق 57 ألف دولار على وسادة؟ لا أعتقد ذلك. فبعد كل ذلك، من المرجح أنك لست ممن يستطيعون شراء مثل هذه الرفاهيات.

فأولئك الأشخاص الذين ينفقون 2 مليون دولار لتجربة نوع طعام، أو 14 مليون دولار لقضاء رحلة لا تنسى لمدة 20 يوماً حول العالم، أو نصف مليون دولار على مشبك معدني للحزام. هؤلاء هم الأشخاص الذين قد يشترون تلك الوسادة الفاخرة.

وقد أعلن “ثيجس فان دير هيلست” أنه سيكشف النقاب عن ثمرة عمل 15 عاماً في البحث والتطوير في معرض “إنديكس ديساين سيريز” في دبي الشهر المقبل. وقال مدير الحدث إن الوسادة الأغلى في العالم هي واحدة من المنتجات الأكثر انتظاراً عن أي وقت مضى.

وقالت “سامانثا كين ماكدونالد”: “كمعرض داخلي، نحن نوفر ما يناسب جميع الميزانيات والأذواق ونحن متحمسون لرؤية رد الفعل على الوسادة التي تضمن ليلة نوم مثالية فبالنسبة لي، سأكون بحاجة إلى الاستلقاء بعد إنفاق 57 ألف دولار على وسادة، ولكن العديد من زوارنا قد يجدون أن إبداع ثيجس والخبرة والتقنيات المتقدمة المستخدمة في هذه الوسادة يمكن أن تغير حياتهم إلى الأبد”