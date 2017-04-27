شمل الجنديات والقاضيات.. ألمانيا تفرض حظرًا جزئيًا على ارتداء النقاب

المصدر: وكالات - إرم نيوز

وافق مجلس النواب الألماني على مسودة قانون أمس الخميس تمنع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات في ألمانيا من ارتداء النقاب في أماكن العمل.

وتأتي الخطوة بعد أن دعت المستشارة أنغيلا ميركل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لحظر النقاب “أينما يكون ذلك قانونيًا”. وتبقت خمسة شهور على الانتخابات الاتحادية وقد خسر حزبها المحافظ قدرًا من التأييد لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين خلال أزمة المهاجرين.

ووصل أكثر من مليون مهاجر بينهم الكثير من المسلمين من الشرق الأوسط إلى ألمانيا في العامين الأخيرين، وتسري مخاوف على نطاق واسع بشأن الاندماج.

وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره، إن “الاندماج يعني أيضًا أن علينا أن نوضح وننقل قيمنا للثقافات الأخرى”.

وأضاف مايتسيره أن “مسودة القانون التي وافقنا عليها تقدم إسهامًا مهمًا بهذا الصدد”، وفقًا لـ”رويترز”.