قناة بيرلوسكوني تنشر تحقيقًا صادمًا عن دعارة القاصرات في المغرب (صور)

المصدر: وداد الرنامي – إرم نيوز

أوفى الصحفي الإيطالي ” لويدغي بيلاتسا ” بوعده ونشر أمس تحقيقًا صادمًا حول دعارة القاصرات في المغرب ، خاصة في مدينة مراكش السياحية وذلك على قناة “إيطاليا اونو” التابعة لشبكة قنوات “ميدياسيت” التي يملكها السياسي الإيطالي المعروف بفضائحه الجنسية سيلفيو بيرلوسكوني، ويتوقع أن يثير البرنامج ردود فعل قوية من طرف السلطات و الجمعيات الحقوقية المغربية.

وصور الصحفي الريبورتاج بكاميرا خفية خلال تواجده في مدينة مراكش السنة الماضية، حيث تقمص دور سائح يبحث عن المتعة مع قاصرات مقابل المال، ووجد ضالته بالفعل لدى بعض الوسطاء الذين ظهروا في الروبورتاج بوجه مكشوف، بينما حرص معدو البرنامج على تغطية وجوه القاصرات.

وكانت الشرطة المغربية قد داهمت الشقة التي يصور فيها “بيلاتسا”، واقتادته إلى المركز للتحقيق معه، وبعدها صاحبته إلى الفندق لجمع أغراضه، ثم إلى المطار حيث تم ترحيله نحو ألمانيا يوم 28 سبتمبر 2016.

وقد وعد الصحفي في فيديو نشره بعد ذلك ببث برنامجه، إذ تمكن من تصوير الشهادات التي يحتاجها، وكان يرسلها بانتظام إلى القناة تحسبًا لإلقاء القبض عليه .

وأثار ترحيل الصحفي الإيطالي في ذلك الوقت جدلاً كثيرًا حول حرية الصحافة وصل حينها إلى البرلمان الإيطالي، خاصة أن السلطات المغربية أصدرت قرارًا بمنعه من دخول المملكة لمدة 5 سنوات.

ويعزى وجود دعارة القاصرات في بعض المدن السياحية المغربية إلى الفقر، وكذلك الرغبة في الغنى السريع من طرف بعض الأسر التي تتاجر في أبنائها، خاصة مع توافر عروض مالية مغربية يقدمها السياح الأجانب، فينجح الوسطاء و الزبائن بممارسة هذا النشاط الممنوع قانونيًا، رغم كل جهود السلطات في مراقبتهم وضبطهم .