بالفيديو.. والدة أسمن امرأة في العالم تفضح كيف تم خداعهم

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

اتهمت والدة الفتاة المصرية إيمان عبدالعاطي، صاحبة النصف طن والتي تعالج في مومباي بالهند وأصيبت بالشلل مؤخرًا لأول مرة، الطبيب الهندي المعالج لابنتها بالخداع والكذب والمتاجرة بقضية ابنتها.

وطالبت عبدالعاطي في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأطباء في مصر بالإشراف على علاج ابنتها، أو تسفيرها لأي مركز متخصص في الخارج لعلاجها.

وأكدت أنها بالفعل تعرضت للخداع من الطبيب الهندي “مفضل لكداولا”، متهمة إياه بالكذب والعمل من أجل الدعاية لمركزه واستغلال حالة ابنتها في سبيل الشهرة، وتسببه بإصابتها بالشلل، وذلك بعد أن رد الطبيب الهندي في وقت سابق على الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن عائلة “إيمان” تضغط على ابنتهم لكي تنهض وتتحرك بسرعة، بينما أكد لهم أن “إيمان” بحاجة للوقت الكافي للتعافي، نافيًا صحة المعلومات التي أوردتها شقيقة “إيمان”.

لكن الأم قالت أن الطبيب زارهم في منزلهم بالاسكندرية وتعهد لهم بعلاج ابنتهم لديه في مومباي وشوه سمعة كل من يرغب في التعاون معهم وعلاج إيمان، مؤكدًا لهم أنه الوحيد القادر على توفير كل ما يلزم لعلاج ابنتها وراجيًا موافقتهم على نقلها للعلاج في مركزه الطبي بالهند.