مدير بنك للحيوانات المنوية متهم بأبوته لــ60 شخصًا

المصدر: وداد الرنامي -إرم نيوز

تقدّم عدد من أطفال الأنابيب وآباؤهم بشكوى ضد مدير سابق لبنك للحيوانات المنوية في هولندا ، مطالبين بإجراء تحليل للحمض النووي للتأكد من كونه والدهم البيولوجي.

وكان “جان كاربات” الذي فارق الحياة قبل أيام ، مديراً للمركز الواقع بالقرب من روتردام ،ويرجح أنه الأب البيولوجي لــ60 طفلاً بحسب الإذاعة و التلفزيون الرسمية الهولندية NOS .

كما وجه إليه الضحايا تهمة الإهمال واستغلال النفوذ في مؤسسته الطبية، وتزوير المعطيات الخاصة بالتشخيص والمتبرعين بالحيوانات المنوية، وبتجاوز عدد الأطفال المسموح بهم لكل متبرع (6).

وبما أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، تقر بحق الأطفال في معرفة آبائهم، فقد قامت منظمة الدفاع عن حقوق الطفل في هولندا وجمعية Donorkind بمؤازرة الضحايا، واللجوء إلى القضاء للمطالبة بإجراء فحص للحمض النووي، إلا أن وفاة المتهم عطلت مجرى القضية، ويبقى لدى المعنيين بالأمر أمل بموافقة عائلة كاربات على إجراء الفحص.