لسبب غريب.. يهودي متعصب يؤخر رحلة طيران في مطار أوكراني

المصدر: كييف– إرم نيوز

تأخرت رحلة طيران إسرائيلية لأكثر من ساعة في مطار كييف عاصمة أوكرانيا، بعد أن رفض يهودي متدين الجلوس على مقعده قبل قيام طاقم الطائرة بإطفاء التلفاز.

وكانت الطائرة التابعة لشركة “يو. بي” المملوكة لشركة طيران “العال” الإسرائيلية قد ابتعدت عن المطار مساء أمس الخميس، استعدادًا للإقلاع عندما افتعل ذلك الراكب المشكلة مما اضطرها للعودة.

وقالت صحف: إن الراكب رفض توسلات طاقم الطائرة بالجلوس هو وابنه الصغير، مما دعاهم لإبلاغ قسم الأمن في شركة العال بالمطار.

وأفادت بأن الراكب في النهاية وافق على الجلوس بعدما أقنعه رجل الأمن الذي صعد للطائرة بوضع قناع على عينيه هو وابنه.

وقال المعلق التلفزيوني الرياضي الإسرائيلي اميت هورسكي الذي كان على متن الطائرة: “رفض الجلوس في مقعده رغم أن الطائرة كانت على وشك الإقلاع وكان على متنها نحو 200 راكب.. أصر على موقفه، قائلًا: إنه لا يريد لابنه أن يشاهد التلفاز، قبل أن يتم إقناعه من قبل رجل الأمن الذي صعد للطائرة بعد نحو ساعة.”