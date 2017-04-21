بالفيديو.. تفاعل كبير في الإمارات مع حملة “لأجلك يا صومال” لإغاثة الشعب الصومالي

المصدر: عدنان عبدالله - إرم نيوز

تتواصل بالإمارات الجهود الرامية لإغاثة الشعب الصومالي وذلك عبر الهلال الأحمر الإماراتي الذي باشر جمع التبرعات لصالح المحتاجين بالبلاد التي تشهد جفافا وتأزما منذ فترة ليست بالقصيرة، كما أسهمت الحرب التي يشهدها البلد في تفاقم الوضع الإنساني وتعريض حياة الملايين من الصوماليين لخطر الموت جوعا جراء الجفاف.

وكان الهلال الأحمر الإماراتي بأمر من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أطلق خلال الأسابيع الأخيرة حملة “لأجلك يا صومال” لمساعدة المتضررين من الجفاف بالصومال، كما أرسل مرات عديدة مساعدات إنسانية للبلاد.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في وقت سابق إن التبرعات الجاري جمعها ستخصص للأعمال الإغاثية وخاصة في مجال الغذاء والمساعدات الطبية وحفر الآبار الارتوازية لتخفيف معاناة المحتاجين وتوفير مياه صالحة للشرب.

وفي نفس السياق شهدت مساجد الإمارات اليوم خطبة موحدة تحت عنوان إغاثة المحتاجين تطرق فيها الخطباء لضرورة مساعدة المحتاجين والمساهمة في الحملة الجارية لجمع التبرعات وإغاثة الشعب الصومالي، كما تم تخصيص تغطية خاصة ومباشرة عبر بث موحد على جميع القنوات التلفزيونية والإذاعية الإماراتية اليوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء، بهدف التحميس للحملة وانتداب أيادي الخير.

وتفاعلت عدة شخصيات سامية ونشطاء ومثقفون ومشاهير مع الحملة مشيدين بتلبية نداء الإنسانية ومساعدة المحتاجين، كما التحقت عدة مؤسسات وشركات بالحملة عبر التعبئة والتحميس للحملة.

وحقق هاشتاغ #لأجلك_يا_صومال تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “تويتر”، حيث شهد الفضاء الأزرق حملة تفاعلية كبيرة بالتزامن مع الحملة.

يذكر أن شبح المجاعة بات يهدد أكثر من 11 مليون إنسان صومالي في البلاد والدول المجاورة التي استقبلت ملايين النازحين، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة.