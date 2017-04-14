بالفيديو.. “أوركسترا” يابانية تعزف النشيد الوطني السعودي تبهر الحضور

المصدر: الرياض – إرم نيوز

في أول حضور لها في الشرق الأوسط أبهرت الأوركسترا اليابانية السعوديين بعزفها السلام الملكي السعودي بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

واكتظ المسرح بمئات الأسر السعودية التي جاءت لحضور فعاليات البرنامج الثقافي، حيث خصصت السفارة اليابانية معرضًا ثقافيًا وعرضًا للتراث الشعبي الياباني، وفنون الخط إضافًة لعرض للشركات اليابانية في المملكة، وعددًامن أفلام الرسوم المتحركة والأفلام الدرامية اليابانية.

وامتلأ المسرح عن آخره لحضور الفرقة الموسيقية، وتفاعل الجمهور مع العروض المقدمة، وخاصًة مع أدائها السلام الملكي السعودي وعزفت الفرقة مقطوعًة لـموزارت.

و تضمن البرنامج عروض اللبس التقليدي الياباني، وحفل الشاي الياباني، وعروض المانغا وفن طي الورق “الاوريغامي”، ودورة اللغة اليابانية للمبتدئين، إضافًة إلى تجربة ألعاب الفيديو وعروض الكاراتيه.