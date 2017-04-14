ظاهرة نادرة.. لن تتخيل وزن هذه الطفلة إذا عرفت عمرها (صور)

المصدر: نيودلهي - إرم نيوز

تشاهات كومار طفلة هندية ليست مثل باقي الأطفال، إذ أن وزنها سبق عمرها بكثير ووصل إلى أكثر من 17 كيلوغراما رغم أنها لم تتجاوز 8 شهور.

ولدت تشاهات في ولية البنجاب بالهند، وكانت طفلة عادية حتى سن الأربعة شهور، بعدها بدأ وزنها يزيد بسرعة كبيرة واصبحت لا تريد التوقف عن الأكل.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية وصحف هندية عن والدها سوراج قوله، :”كانت تشاهات طفلة طبيعية عند الولادة، وبعد ذلك أصبحنا نلاحظ أن وزنها يزداد بسرعة كبيرة ولا يزال يزيد بشكل يومي ولا نعرف سبب ذلك”.

من جهتها أشارت والدة الطفلة رينا التي فقدت ابنها بعد ولادته مباشرة، إلى أنها قلقة بشأن طفلتها وأنها لا تريد أن تفقدها هي الأخرى.

وقالت :”ابنتي لا تأكل مثل الأطفال العاديين، فهي لا تتوقف عن الأكل وإذا لم اعطها طعاما تبدأ بالبكاء، كما أنها تبكي كلما أرادت الخروج لكن المشكلة أني لم أعد قادرة على حملها لذلك نتعاون أنا وزوجي على حملها والخروج بها”.

وأفادت الصحف بأن تشاهات بدأت تعاني من مشاكل في التنفس والنوم ومصاعب صحية أخرى بسبب الوزن الزائد.

وقالت رينا :”نحن لا نملك كفاية من المال لعلاج ابنتنا لكننا نعمل كل ما بوسعنا للاعتناء بها، المشكلة الرئيسة هي أن جلدها سميك جدا لدرجة أن الأطباء هنا لم يستطيعوا أن يأخذوا عينة من دمها لاجراء فحوصات”.

ونقلت الصحف عن طبيب العائلة فاسوديف شارما قوله :”إنها أول حالة أراها في حياتي، وحتى الآن لم نستطع اجراء فحص دم بشكل مناسب لأن جلدها سميك، وهناك تراكمات دهنية ضخمة تمنع سحب الدم بشكل كاف، لقد حاولنا مرات عديدة ولكننا لم ننجح ولذلك فشلنا حتى الآن في تشخيص حالتها”.

ونصح شارما العائلة بتدبير المال وعرض الطفلة على أطباء الأطفال في مستشفى امرتسار المتخصص، مشيرا إلى أن وزنها سيستمر بالزيادة بسبب كثرة تناولها الطعام وأنها “تأكل مثل طفل عمره 10 سنوات”.