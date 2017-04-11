المليونير القطري وسام المانع يعود لبيت جانيت جاكسون لسبب غريب (صور)

المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

رصدت كاميرات الباباراتزي الثلاثاء المليونير القطري وسام المانع زوج الفنانة الأمريكية الشهيرة جانيت جاسكون وهو في طريقه إلى منزل زوجته رغم الأنباء التي تسربت مؤخرًا عن انفصالهما.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورًا لوسام المانع التي تقدر ثروته بنحو 800 مليون إسترليني وهو يحمل بعض الأكياس خلال توجهه إلى المنزل الذي كان عش الزوجية حتى الأسبوع الأخير.

وذكرت أن المانع شوهد بصحبة عدد من المرافقين مرتين يزور منزل شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون الكائن في لندن أولهما في عطلة نهاية الأسبوع والأخرى الثلاثاء.

وأوضحت أن رجل الأعمال القطري قام خلال الزيارتين بتسليم كيسين ضخمين من الألعاب فضلًا عن عدد من البالونات المجهزة لابنه عيسى في حين خرج من المنزل حاملاً حقيبة وبعض الملابس.

وكان مصدر مقرب من جانيت جاكسون قد كشف قبل أيام عن انفصال الزوجين على الرغم من مرور 3 أشهر فقط على ولادتها طفلها الأول منه والذي يحمل اسم عيسى.

وقال المصدر:” إن جانيت البالغة من العمر 50 عامًا رأت أن الزواج لا يسير على ما يرام وأنها وزوجها قررا الانفصال والسير كل منهما في طريقه”.

وأضاف: “لقد اتفقت جانيت ووسام على الانفصال لأن كل منهما مشغول في حياته والأمور لم تكن جيدة أخيرًا ولكنهما تعاهدا على أن يظلا أبوين جيدين”، موضحًا أن الطرفين اتفقا على أن يبقى الرضيع عيسى مع والدته التي قررت أن تبقى في لندن.

وكانت جانيت جاكسون قد التقت رجل الأعمال القطري وسام المانع في عام 2012 وأنجبت منه عيسى في يناير الماضي.