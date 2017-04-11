بالفيديو.. فيل آسيوي يقع في غرام الملكة إليزابيث

المصدر: عبدو حليمة- إرم نيوز

تعرضت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، إلى موقف طريف برفقة زوجها الأمير فيليب عندما كانت تقدم الطعام لفيل آسيوي داخل حديقة حيوانات “ويبسنيد” في مدينة لندن.

وظهر في الفيديو الذي نشرت وسائل الإعلام البريطانية، الفيل يلتقط بخرطومه حبة موز من يد الملكة إليزابيث، وبعد ذلك حاول القائمون على رعاية الفيل أن يعطوه الطعام، لكنه أبدى حركة أشارت إلى رفضه ذلك، فاضطر عامل الحديقة إلى إعطاء الموز مرة أخرى للملكة وزوجها لإطعام الفيل مجددًا.

وسارع الفيل نحو الملكة إليزابيث وأخذ منها الطعام، دون أن يلتفت إلى الأمير فيليب قبل أن يتأكد من خلو يد الملكة من الموز، وعاود الكرّة نحو الملكة في مشهد ودي صفق له الحاضرون، ليستدل أن الفيل أعجب بملكة بريطانيا العظمى.

وكانت الملكة إليزابيث قد فتحت قسمًا خاصًا لرعاية الأفيال الأسيوية في حديقة “ويبسنيد”، بتكلفة تجاوزت مليوني جنيه استرليني، حيث بلغ عدد القطيع 8 أفيال من النوع المهدد بالانقراض نتيجة الصيد الجائر، وقام المشرفون عليها بإطلاق اسم إليزابيث على إحدى الأفيال تكريمًا للملكة.