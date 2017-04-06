بينها عض الزوج وخنقه.. 30 قضية بين خليجية وطليقها أمام المحكمة

المصدر: المنامة - إرم نيوز

لم يكن كافيا أن يكون هناك 30 بلاغاً من زوجين بحرينيين ضد بعضهما لإنهاء الصراع بينهما، فكل طرف يتهم الآخر، والمثير بالأمر أن المتهمة كانت حينها قبل وقوع الطلاق الزوجة الثانية.

في القضية الأولى تقدم الزوج (41 سنة) ببلاغ أورد فيه تلقيه اتصالاً من رقم خارجي وفوجئ بشخص يهدِّده بتلفيق تهمة بحقه وحبسه، وسوف يتعرض لشرف عائلته، وبعد فترة من ذلك الاتصال أخبرته زوجته أن ذلك الشخص من طرفها، وهددته بنشر صور ابنته وزوجته الأولى من دون حجاب.

وبحسب صحيفة “الوسط” البحرينية فقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) بعدم جواز نظر استئناف شابة بحرينية (37سنة) مدانة في قضيتين منفصلتين لسبِّها زوجها السابق بتغريمها 50 ديناراً بكل دعوى.

وكانت الواقعتان اللتان قضت المحكمة بعدم جواز نظر استئنافيهما قبل انتهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين بالطلاق، إلا أن ما يلفت النظر أن الزوج كان اتهم زوجته حينها ببلاغات عدة من بينها تعرضه للضرب والعض من قبلها، ففي إحدى المرات قامت بضربه وخنقه في مستشفى السلمانية، وأخرى لحقته حتى مركز الشرطة وكان خائفاً من ضربها له.