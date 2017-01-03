لقطة غير أخلاقية على قناة “بداية” تثير غضب السعوديين (فيديو)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أثارت لقطة غير أخلاقية بُثت على قناة بداية ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت اللقطة مستفزة وغير مقبولة ولم تكن الأولى على القناة بحسب مغرّدين.

وجاء في اللقطة أحد الشباب المشاركين في برنامج زد رصيدك الواقعي والذي يحاكي تجربة برامج الواقع في بعض القنوات الآخرى ليقوم بتصرف غير أخلاقي، واستغرب رواد مواقع التواصل هذه الأخلاقيات من شباب يٌفترض أنهم يمثلون الجانب المحافظ من المجتمع خاصة أنها تٌعرض على الهواء مباشرة.

وطالب الكثير من المغردين بمحاسبة القناة وذلك بعدم متابعتها لتغاضيها بشكل متكرر عن بعض السلبيات التي تظهر للجميع، خاصة أن غالبية مشاهدي القناة هم من الفتيات.