بالفيديو.. سعوديون يطالبون بمعاقبة دكتور تجميل مغربي

المصدر: وداد الرنامي – إرم نيوز

نشر بعض المواطنين السعوديين مقاطع فيديو لمطالبة القضاء المغربي والعاهل محمد السادس بمساعدة مواطنهم فيصل القحطاني، الذي تعاني زوجته المغربية من حالة صحية سيئة، وتكاد تفقد حياتها بسبب خطأ طبي لدكتور تجميل مغربي يدعى لحسن بوكيند.

ورافق المواطن السعودي زوجته إلى عيادة بالدار البيضاء لإجراء عملية شفط دهون استغرقت ساعتين، لكنها لم تفق من الغيبوبة التي استغرقت أسبوعا كاملا، وتقدم الزوج بشكوى لدى السلطات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وقامت باستدعاء الدكتور وطاقمه والاستماع إليه.

وبعد استفاقة الزوجة اكتشفت أن العملية تسببت لها في عاهة مستديمة، ووضعيتها متردية حسب تصريحاتها وتصريحات زوجها، ولا يتابع الدكتور المعني بالأمر حالتها، وإنما طبيب آخر، ولا تزال طريحة الفراش ولا تستطيع العودة إلى منزلها في السعودية، حيث ينتظرها أطفالها الثلاثة منذ 3 أشهر.

وتتعرض المريضة حسب تصريحاتها لضغط من طرف الطبيب المعالج الذي يطالبها كل يوم بمغادرة العيادة رغم حالتها، كما فوجئت من محامي الدكتور بوكيند بإنذار يطالبها بالمغادرة، وإلا سيكون عليها أن تدفع مبلغ 20 ألف درهم (2000 يورو تقريبا).

وتوالت في الفترة الأخيرة الأخطاء الطبية للدكتور لحسن بوكيند، وله بضع ضحايا قصدوا القضاء. ويعد المتسبب في وفاة المغربية أمينة ميخاوي، التي ما زالت قضيتها إلى الآن في المحاكم، ونتج عنها وقفات احتجاجية متكررة، حضرها المواطن السعودي فيصل القحطاني إلى جانب عائلة الضحية ومن ساندهم، ويطالب عدد من الجمعيات الحقوقية بإيقاف الطبيب عن ممارسة المهنة.