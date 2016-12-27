محمد.. الاسم الأكثر شيوعًا بين المواليد الجدد في إسرائيل

المصدر: القدس – إرم نيوز

أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن اسم “محمد” هو أكثر الأسماء شيوعًا بين المواليد الجدد في إسرائيل.

وقال المكتب في بيان إن اسم “محمد” كان الأكثر انتشارا بين المواليد الجدد لعام 2015، تلاه الاسمان اليهوديان نوعام ونوعاه.

وأوضح البيان أنه “تم إطلاق اسم “محمد” على 2630 مولودًا، بينما أطلق اسم نوعام على 1414 مولودًا، واسم نوعاه على 1445 مولودة”.

وأضاف أن واحدًا من كل خمسة أشخاص بين المواطنين العرب في إسرائيل، أطلق في العام 2015 اسم محمد أو أحمد على أبنائه، مشيرًا إلى أن “844 مولودًا حملوا اسم أحمد”.

وأشار إلى أن “اسم محمد شائع جدًا بين المسلمين، فبالإجمال هناك واحد من كل سبعة أشخاص من المواطنين العرب يحمل هذا الاسم”.

وبعد اسمي أحمد ومحمد، فإن الأسماء الأكثر شيوعا بين المواطنين العرب هي على التوالي: يوسف وعمر وآدم ومحمود وإبراهيم وأمير وعلي وعبد.

وبالنسبة لأسماء الإناث، كان “اسم مريم الأكثر شيوعًا عند المسلمين في إسرائيل، حيث أطلقوا هذا الاسم على 480 مولودة في العام 2015.

وبحسب معطيات المكتب ذاته، يقدر عدد المواطنين العرب بنحو مليون و400 ألف يشكلون 20% من عدد سكان إسرائيل، البالغ ثمانية ملايين ونصف المليون نسمة.

نوعام الأكثر شيوعًا عند اليهود

أما بين المواليد اليهود، فإن الاسم الأكثر شيوعا بين الذكور هو نوعام، وهو ما يعني نعيم باللغة العربية، حيث أُطلق هذا الاسم على 1414 مولودًا.

في حين أن الاسم الأكثر شيوعا بين الإناث هو نوعاه، وهو اسم ورد في التوراة وتم اختياره لـ 1445 مولودة.