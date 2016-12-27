تطلب الطلاق لأن زوجها يحب ارتداء الملابس النسائية ووضع الماكياج.. وهكذا تصرف ليلة الدخلة

المصدر: خاص – إرم نيوز

قالت امرأة هندية تبلغ من العمر 29 عاما إنها تسعى للانفصال عن زوجها الذي يحب ارتداء الملابس النسائية والتصرف وكأنه امرأة.

وأضافت أنه “يحب ارتداء الساري (الزي التقليدي الهندي) ويستخدم ماكياجي واكسسواراتي ويرتدي فستاني مثل امرأة ليلا” بحسب صحيفة “تايمز أوف انديا”.

وتعمل المرأة في شركة للبرمجيات إقليم بانغلور.

وكان الزوجان عقدا قرانهما في زفاف مرتب من قبل الأهل قبل عام.

وقالت المرأة إنه “من الليلة الأولى نفسها، والزوج يتصرف مثل امرأة. وأراد ارتداء الساري في تلك الليلة”، بحسب ساراسواثي، أحد كبار المستشارين في خط ساخن لمساعدة النساء تديره شرطة المدينة.

وأضافت المرأة “أن زوجها يذهب إلى العمل طيلة اليوم، وعندما يعود إلى البيت ليلا يبدأ بالتصرف كالنساء”، مشيرة إلى أنها لم تعد تتحمل، مضيفة أنه وافق على الانفصال.

وفي الهند حيث يرفض المجتمع الصداقة بين الرجل والمرأة ناهيك عن العلاقة الجنسية قبل الزواج ترتب 95% من الزيجات عن طريق العائلات لتحقيق ارتباط يستند إلى اعتبارات تتعلق بالدين والطبقة الاجتماعية. ويقل معدل الطلاق في الهند عن 5%.