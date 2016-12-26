شاهد.. كليب “هواجيس” ماجد العيسى سخرية من وضع المرأة السعودية بطريقة مبتكرة

المصدر: خاص – إرم نيوز

حقق فيديو كليب بعنوان “هواجيس” للمخرج السعودي ماجد العيسى تناول وضع المرأة السعودية في المملكة، مشاهدات كبيرة خلال يومين.

وتمكن الفيديو كليب، من لفت الأنظار إليه بسبب طريقة عرضه الفريدة، إذ حصد أكثر من 600 ألف مشاهدة على اليوتيوب في يومين.

وأراد المخرج أن يسلط الضوء على حق المرأة السعودية في الحياة، لافتا إلى أنّ الجيل الجديد من النساء يختلف عن السابق وأنّ بوادر التغيير أخذت تتجلى أكثر في المملكة.

وعرض المخرج بطريقة طريفة حق المرأة السعودية في التصرف بإرادتها وقيادة السيارة وغيرها من الحقوق، فيما أظهر الجانب السلبي للرجل السعودي الذي يحاول دائما بسط سيطرته ونفوذه عليها.

وأشاد بالفيديو ناشطون وناشطات سعوديات، من بينهن منال مسعود الشريف، وهي أول مستشارة أمن سعودية، حيث قالت إن المخرج ماجد العيسى تمكن من كسر الصورة النمطية للمرأة السعودية بطريقة مبتكرة.

وأشادت لمى بالأغنية، وعلقت عليها “أحب الجيل الجديد من السعوديين كثيرا”.

وقالت سحر مفتي، إن طريقة عرض الفيديو رائعة، وتختصر وضع المرأة السعودية دون الحاجة إلى كلمات.