للمرة الأولى منذ 30 عامًا.. الملكة إليزابيث تتخلف عن قداس عيد الميلاد وهذا هو السبب

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال متحدث باسم قصر بكنجهام الملكي إن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لن تحضر قداسا تقليديا بمناسبة عيد الميلاد اليوم الأحد للمرة الأولى منذ نحو ثلاثين عاما، بسبب إصابتها بنزلة برد شديدة.

وتعاني إليزابيث (90 عاما) – أحد أكثر ملوك العالم جلوسًا على العرش- وزوجها الأمير فيليب (95 عاما) مما وصفه القصر بنزلات برد شديدة الأسبوع الحالي، وهو ما تسبب في تأجيل سفرهما يوما واحدا إلى مقر إقامتهما الريفي في ساندرنجهام بشرق إنجلترا.

وسافرا بدلا من ذلك بهليكوبتر يوم الخميس، وتحضر إليزابيث قداس عيد الميلاد سنويا في كنيسة مريم المجدلية في ساندرنجهام منذ عام 1988.

وقال متحدث باسم القصر الملكي “جلالة الملكة لن تذهب للكنيسة في ساندرنجهام صباح اليوم. ما زالت الملكة تتعافى من نزلة برد شديدة وستظل في مقر الإقامة لتشفى”.

وقال القصر “ستشارك جلالتها العائلة الملكية في احتفالات عيد الميلاد خلال اليوم”.

وبعد أكثر من ستة عقود على العرش خفضت الملكة رحلاتها الخارجية لكنها ما زالت تمارس مهامها الرسمية في أنحاء بريطانيا، على الرغم من أنها أعلنت إنها ستخفض عدد الجمعيات الخيرية التي تقوم برعايتها.