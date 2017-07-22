بوتين يتحدث عن تجربته في مواجهة الضغط النفسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوقات الشدة والضغط النفسي هي جزء من حياته اليومية.

وردا على سؤال من أحد طلاب مركز التربية سيريوس في سوتشي، حول الكيفية التي يتفاعل بها الرئيس مع مظاهر العدوانية ضده، كشف بوتين عن طيب خاطر عن تجربته، قائلا “بالطبع، أنا أيضا أشاهد كل يوم أوضاعا مرهقة مثيرة للضغط النفسي، وكثير من الأشياء لا تعجبني، ولكني تعلمت على أي حال السيطرة على نفسي، وأنا لا أعرف كيف يُنظر إلى هذه الحالة من الخارج، ولكن ظني أنني أستطيع التغلب على هذا الضغط، وبالإضافة إلى ذلك، ففي رأيي، أن هذه ميزة كبيرة في التواصل مع الناس، وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون إخفاء مشاعرهم”.

وقال بوتين، “كلما كان الإنسان أكثر ذكاء، وكلما كان خلوقا، كان أقل عدوانية، لأنه على أي حال يملك مزيدا من القدرة على قمع عدوانيته”.

ولأن العدوانية ليست سوى ضعف في رأيه، أوضح الرئيس الروسي، “إذا أصابتني أزمة نفسية أحيانا، وهو أمر قلما يحدث لي أشعر بالغضب ضد نفسي، لأنني بالفعل أعتقد أن مظهر العدوانية في العالم المعاصر، وفي المجتمع المعاصر، وفي العلاقات بين الناس هو علامة ضعف، وهذا لا يروق لي”.

وحسب موقع “سبوتنيك”، اجتمع الرئيس الروسي مع طلاب الفريق الصيفي بمركز التعليم سيريوس في سوتشي، أمس الجمعة.

وتم إنشاء هذا المركز من قبل مؤسسة “تالانت وسوكسيه” (الموهبة والنجاح)، بمبادرة من فلاديمير بوتين نفسه في ديسمبر/ كانون الأول 2014، حيث يهدف المركز إلى اكتشاف ودعم أطفال روسيا الموهوبين وأصحاب القدرات الاستثنائية في مجالات الفن والرياضة والعلوم الطبيعية.

ويرأس الرئيس بوتين نفسه مجلس إدارة المركز.