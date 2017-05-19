اكتشاف عقار جديد يمنع الإصابة بالعمى لدى مرضى السكري

في حالات نادرة من مرض السكري يمكن للمرضى أن يصابوا بالعمى، وفي مقدمة تلك الحالات من أشكال مرض العين السكري، اعتلال الشبكية السكري.

ويصاب المريض باعتلال الشبكية السكري عند ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم لفترة طويلة من الزمن، ما يمكن أن يضر الأوعية الدموية الصغيرة داخل شبكية العين.

وهذه هي الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين التي تحول الضوء إلى إشارات للدماغ، وحتى وقت قريب لم يكن هناك أي وسيلة لرفع هذا الضرر.

ولكن الدواء الجديد قد حصل للتو على موافقة وزارة الصحة البريطانية لعلاج جميع أشكال مرض العين السكري.

في الماضي كان دواء “لوسنتيس” متاحًا للاستخدام في الولايات المتحدة لعلاج المرضى الذين يعانون من وذمة البقعة السكرية، وقد حصل على موافقة الاستخدام في المملكة المتحدة في العام 2013.

والآن يمكن استخدامه لعلاج اعتلال الشبكية السكري في المرضى الذين يعانون من وذمة البقعة السكرية أو غيرهم.

الطريقة الرئيسية لعلاج هذه الحالة حاليَا هي جراحة العيون بالليزر، والتي تعمل عن طريق منع نمو الأوعية الدموية الجديدة وتحسين إمدادات المغذيات والأكسجين إلى شبكية العين.

وقبل الموافقة، أجرى الباحثون مقارنة بين “لوسنتيس” وجراحة الليزر، وفي الدراسة تبين أن الدواء قد حسن اعتلال الشبكية السكري بين الـ 300 مريض الذين قاموا بتجربته.

ويُعد هذا العقار أول عامل لتثبيط نمو بطانة الأوعية الدموية يحصل على الموافقة لعلاج جميع أشكال اعتلال الشبكية السكري، حيث أن تلك العقارات المثبطة ترسل الأوعية الدموية الجديدة لمساعدة الأنسجة المتضررة، ولكن هذا يمكن أن يجعل المشكلة أسوأ من ذلك.

ويحدث فقدان البصر السكري لسببين، أولهما عن طريق نمو أوعية دموية ضعيفة وغير طبيعية على سطح الشبكية، ما يؤدي إلى تسرب السوائل على مركز العين، مما يسبب عدم وضوح الرؤية، أو تسرب السائل من الأوعية الدموية إلى المنطقة المركزية للشبكية التي توفر رؤيتنا المركزية ما يؤدي إلى تورمها.