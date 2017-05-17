جراحة ناجحة في القلب لأصغر رضيع في العالم (صور)

خضع رضيع هندي وزنه أقل من نصف كيلو غرام لعملية جراحية ناجحة في القلب، ليصبح “أصغر طفل” في العالم يخضع لمثل هذه الجراحة.

وولد الطفل، الذي لم يعرف اسمه قبل موعده، في الأسبوع الـ 28، بحجم كف اليد، في مستشفى تديره الحكومة في “أودايبور” بولاية “راجاستان” الهندية الغربية.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن الرضيع كان هشًا جدًا وحساساً للمس، ولم يفتح عينيه، كما أن الرئتين لم تكتملا.

وبعد أسبوعين، قام فريق من الأطباء من كلية “جيتانجالي” الطبية ومستشفى و”جيفانتا” بإجراء عملية تصحيحية بعد وجود مشكلات في التنفس.

ووجدوا أن الطفل يعاني من حالة يرتبط فيها اثنان من الأوعية الدموية الرئيسية في القلب “الشريان الأبهر والشريان الرئوي”، وعادة ما تكون العلاقة بين الشرايين موجودة حتى وجود الجنين في رحم الأم، وتنقطع تلقائيًا بعد الولادة.

وقال الدكتور سونيل جانجيد، كبير أطباء حديثي الولادة والأطفال “إذا لم يحدث ذلك، فإنه يجب أن يعالج بالأدوية، وفي هذه الحالة، عندما لا يستجيب الرضيع للأدوية، فإن جراحة القلب هي الخيار الأخير”.

وأوضح الأطباء أنه من الصعب القيام بعملية جراحية للطفل، لأنه كان هشاً جدًا وحساسًا للمس، وكان وزنه 470 غرامًا فقط عند الولادة.

وأشاروا إلى أن العملية كانت صعبة للغاية ومحفوفة بالمخاطر، وقال الدكتور سانجاي جاندي “هناك العديد من المخاطر التي تتمثل في متلازمة الضائقة التنفسية، والنزيف الداخلي في الدماغ والرئتين، وعدم تحمل التغذية، ومشكلات النمو”.