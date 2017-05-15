كيف تمنع ظهور الشعر الأبيض في سن الشباب؟‎

المصدر: دينا كامل - إرم نيوز

يعد زيت جوز الهند عنصراً رئيسياً في منع الشعر الرمادي من الظهور ويمنحك شعراً طويلاً وبراقاً، وهو غني بالخصائص المضادة للميكروبات، وحمض اللوريك، والأحماض الدهنية المتوسطة التي تعزز الشعر وحالة فروة الرأس، وتساعد على إعادة نموه لأنه غني بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى التي تبقي شعرك قوياً وصحياً.

وأصبح الشيب في الوقت الحاضر مصدر قلق كبير للناس في أوائل الـ20 أو 30 من العمر، ويمكن أن يكون الشيب نتيجة لبعض العوامل الوراثية، وسوء التغذية، والتقلبات الهرمونية والتدخين والتلوث والإجهاد واستخدام منتجات الشعر غير المناسبة، وبعض الأمراض مثل البرد المزمن والتهاب الجيوب الأنفية، واضطرابات الغدة الدرقية.

وعندما تنخفض كمية “الميلانين” وهو الصبغ الذي يعطي شعرك لونه الطبيعي يتحول لون خصل الشعر إلى الأبيض أو الرمادي بسبب نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين “ب” والحديد والنحاس واليود.

وهناك عدة طرق بسيطة لاستخدام زيت جوز الهند وغيرها من المكونات لمنع الشيب المبكر:

– زيت جوز الهند

واحد من أفضل وأسهل العلاجات، قم بوضع كمية كبيرة منه على فروة الرأس والشعر وتدليكها بشكل جيد كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش ثم اغسل شعرك في الصباح.

– الحناء

الحناء هي “كولورانت” الشعر، رائعة وتعتبر بلسماً ممتازاً وليس فقط لتغذية الشعر، ولكن أيضاً تجعله صحياً وقوياً وبراقاً، فكل ما عليك القيام به هو نتف حفنة من أوراق الحناء وتغلي في زيت جوز الهند حتى تصبح متفحمة واتركها حتى تبرد تماما، وقم باستخدام هذا الزيت بانتظام على فروة الرأس والشعر.

– أوراق الكاري

لديها القدرة على توفير صبغة أغمق على شعرك عندما تقترن بزيت جوز الهند لتصبح علاجاً فعالاً.

خذ مجموعة من أوراق الكاري وأغليها في زيت جوز الهند حتى تصبح متفحمة ثم اتركها حتي تبرد تمامًا وقم بتدليك فروة الرأس والشعر لمدة 30-45 دقيقة وكرر هذا مرتين على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

– أملا التوت الهندي

غني بفيتامين C”” ومضادات الأكسدة وله فوائد مكافحة الشيخوخة، إنه ممتاز لعلاج مشكلات الشعر المتعددة، بما في ذلك الشيب المبكر.

خذ بعض زيت جوز الهند في مقلاة وأضف قطع أملا المجففة إلى الزيت يمكنك تركها بين عشية وضحاها أو لمدة ساعة على الأقل ثم شطف الشعر، ويمكنك أيضًا استخدام مسحوق أملا من قطع أملا المجففة وكرر هذا مرتين على الأقل في الأسبوع.

– عصير الليمون

قم بمزج ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون مع زيت جوز الهند، بحيث يكفي لطول شعرك، وقم بتطبيق هذا الخليط على شعرك وفروة الرأس وتركها لمدة 60 دقيقة قبل الشطف.

– شامبو زيت جوز الهند

أفضل علاج لتجنب الشيب المبكر من الشعر هو استخدام شامبو خفيف لغسل الشعر الذي يحتوي على الأقل على بعض من زيت جوز الهند.