ما هي أنواع السرطان التي تنتشر عبر العلاقة الحميمة؟

المصدر: محمود صالح- إرم نيوز

فيروس الورم الحليمي البشري، هو مجموعة متنوعة من الفيروسات التي تلحق بالـ (DNA) وتسبب عدوى للجلد والأغشية المخاطية للإنسان.

ووفقًا للمعهد الوطني البريطاني للسرطان، فإن العديد من هذه الأنواع تنتقل عن طريق الجنس من خلال الاتصال التناسلي أو من خلال التلامس الجلدي.

ويمكن أن تنتشر عن طريق الجماع المهبلي أو الشرجي أو الفموي، وتصيب الجلد والخلايا التي تبطن تجاويف الجسم.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن 50 % على الأقل من الأشخاص الذين يمارسون الجنس سيصابون بفيروس الورم الحليمي البشري في مرحلة ما من حياتهم.

وهناك نوعان من فيروس الورم الحليمي البشري المنقولة جنسيًا، فيروس الورم الحليمي البشري قليل المخاطر وهو لا يسبب السرطان، غير أنه يمكن أن يتسبب في حدوث ثآليل على أو حول الأعضاء التناسلية وفتحة الشرج، والنوع الثاني هو فيروس الورم الحليمي البشري عالي المخاطر الذي يؤدي إلى السرطان.

وفيما يلي بعض أنواع السرطان التي يمكن أن تنتشر عن طريق الاتصال الجنسي:

سرطان الشرج

يحدث عندما تتشكل الخلايا الخبيثة في أنسجة الشرج، وتؤثر على نهاية الأمعاء الكبيرة وحوالي 95 % من جميع أنواع السرطان الشرجي سببها فيروس الورم الحليمي البشري.

سرطان عنق الرحم

تحدث معظم حالات سرطان عنق الرحم بسبب فيروس الورم الحليمي البشري.

سرطان الفم

يؤثر على منتصف الحلق والخدين من الداخل وقاعدة اللسان واللوزتين.

سرطان القضيب

فيروس الورم الحليمي البشري، هو مسؤول عن 35 % من سرطان القضيب الذي يؤثر على الأعضاء التناسلية للذكور.

سرطان المهبل

هو نوع نادر من السرطان الذي يبدأ من المهبل، ويتم تشخيص حوالي 260 حالة جديدة فقط في المملكة المتحدة كل عام.