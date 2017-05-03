أفضل 10 أطعمة تكافح السمنة والسرطان وتحسن المزاج

المصدر: أنقرة - إرم نيوز

اختيار الأطعمة اللذيذة والمفيدة للصحة، معادلة يمكن تحقيقها، بحسب دراسات أجريت على نطاق واسع في دول عدة بالأمريكيتين وأوروبا، كشفت عن أفضل 10 أطعمة يمكن أن يتناولها الإنسان للحفاظ على وزن صحي، وتحسين المزاج، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، وعلى رأسها السمنة والسرطان والقلب والاكتئاب.

وتتمثل تلك الأطعمة في الآتي:

التفاح

يعد التفاح مصدرا رئيسا لمضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة، حيث اكتشف الباحثون بجامعة فلوريدا الأمريكية، أن النساء الأكبر سنا اللواتي يتناولن التفاح يوميًا، يمكن أن ينخفض لديهن مستوى الكولسترول بنسبة 23%، ويزيد مستوى الدهون الجيدة بنسبة 4% وذلك بعد مرور 6 أشهر فقط.

وأثبتت دراسات هولندية أخرى نشرت نتائجها في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن التفاح يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 52%.

اللوز

أحد أنواع المكسرات الغنية بالماغنيسيوم وفيتامين E والحديد والكالسيوم والألياف، ويساعد اللوز في الحفاظ على مستويات الكولسترول الجيد في الدم.

ويشير الباحثون إلى أن اللوز يحتوي على ألياف أكثر من أي مكسرات أخرى، وعند متابعة النظام الغذائي لبعض الأفراد الذين يتناولون حوالي 42 جراما من اللوز المحمص الجاف يوميًا، وجدوا أنه يحسن نسب فيتامين E بالجسم والدهون الجيدة عالية الكثافة، ما يساعد في الحفاظ على الوزن المثالي، والوقاية من أمراض القلب والجلطات.

البروكلي

غني بالألياف والكالسيوم والبوتاسيوم ومواد مغذيات نباتية تسمى (Phytonutrients) وهي مواد كيميائية موجودة في النباتات، تساعد في مكافحة الأمراض، حيث تقلل هذه المادة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

ويحتوي البروكلي أيضا على فيتامين (C) ومادة “بيتا كاروتين” المضادة للأكسدة.

ويؤكد الباحثون أن 100 جرام من البروكلي توفر أكثر من 150% من كميات فيتامين (C) التي توصى بتناولها منظمة الصحة العالمية يوميا، كما يحتوى البروكلي أيضا على مركب “سولفورفان” وهي مادة مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.

التوت البري

يحتوي التوت البري على الألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، ووفقا للدراسات التى أجريت بجامعة هارفرد الأمريكية، فإن المسنين الذين يتناولون الكثير من التوت هم أقل عرضة لأمراض الشيخوخة.

ويحتوي التوت البري أيضا على مادة “البوليفينول” النباتية التى تحد من تطور الخلايا الدهنية، وتساعد في تحلل الدهون.

ويمكن للتوت أيضا أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والأزمات القلبية بنسبة تصل إلى 33%، عن طريق تناول 3 حصص أو أكثر أسبوعيا من التوت البري.

الأسماك الدهنية

مثل السالمون والماكريل والرنجة والسردين والأنشوجة، وهذه الأسماك تحتوي على الزيوت، وتحديدا أحماض “أوميجا 3 ” هذه الزيوت تقلل من الإصابة بأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي.

ووجد الباحثون أن تناول نظام غذائي قليل الدسم مع مكملات زيت السمك يمكنه أن يبطئ من انتشار سرطان البروستاتا. وأيضا يمكنه أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض التهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة 50%.

الخضراوات الورقية

أثبتت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب قد يقلل الإصابة بأمراض السكري من النوع الثاني.

وقال الباحثون في جامعة ليستر البريطانية، إن السبانخ على سبيل المثال تحتوى على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، خصوصا عند طهيها على البخار، كما تحتوي على فيتامينات عديدة منها (K,A,B6,C,E) وكذلك السيلينيوم والزنك والفوسفور والنحاس وحمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد.

البطاطا الحلوة

وتحتوي البطاطا الحلوة على كمية كبيرة من فيتامين (A)، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة ويمنح بشرة نضرة وصحية بالإضافة إلى شعر لامع.

وتسهم البطاطا الحلوة أيضا في إنقاص الوزن؛ فهي تعد بديلا صحيا للحلويات بفضل مذاقها الحلو الطبيعي، فضلا عن خلوها من الدهون، وتعد من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، التي تساهم في التخلص من الوزن.

كما تنظم البطاطا الحلوة مستوى السكري في الدم وتمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، فى حين أن البوتاسيوم المتوافر في البطاطا الحلوة يعمل على تنظيم محتوى السوائل في الجسم؛ ما يعني التخلص من الماء الزائد في الجسم.

جنين القمح

يعد جنين القمح مصدرا ممتازا للعديد من المواد الغذائية الأساسية، فهو غني بالكثير من المواد الغذائية والتي يتم تحضيرها أثناء عملية معالجة حبوب القمح لطحنه لدقيق أبيض.

ويشغل هذا الجنين حوالي 2-3% من بذرة القمح، ويحتوي على الكثير من المواد الغذائية المتوازنة، إذ إنه مصدر جيد للفيتامينات والكثير من المعادن والدهون الصحية، ويحتوى على العديد من العناصر مثل حمض الفوليك والميثامين والزنك والماغنيسيوم والفوسفور والأحماض الدهنية الأساسية.

ويحتوي جنين القمح على الكثير من الألياف التي تساعد على التخلص من المواد الضارة التي تتكون في الجهاز الهضمي بشكل دوري، مثل السموم والبكتيريا الضارة.

ويحتوي الجنين أيضا على الكثير من الفيتامينات التي تساعد على عمل الجهاز التناسلي عند كل من الرجل والمرأة بشكل جيد، كما يعمل على تقوية جهاز المناعة، ومفيد للشعر والبشرة، ويساعد على التخلص من الوزن الزائد عبر حرق الدهون.

الأفوكادو

غني جدا بالفيتامينات مثل (B,E,K) ويحتوى على نسب مرتفعة من الألياف و الدهون أحادية اللون.

وقد أظهرت الدراسات التي أجرتها جامعة أوهايو الأمريكية أن تناول الأفوكادو بكثرة يخفض مستويات الكولسترول في الدم، ويمكن أن يوقف انتشار الخلايا السرطانية، ويساعد الأفوكادو أيضا على التخلص من وزن الجسم الزائد إذا تم تناوله بشكل يومي.

الشوفان

يحتوي الشوفان على كميات مرتفعة من فيتامينات (E, B) والمعادن، كالكالسيوم، والمغنيزيوم، والبوتاسيوم، وبعض المعادن النادرة كالسلينيوم والنحاس، والزنك، والحديد، بالإضافة إلى الألياف التي تفيد الجهاز الهضمي، وتساعد على التخلّص من الكولسترول الضار بالأوعية والقلب.

وأثبتت الدراسات أنّ الشوفان مفيد لصحّة القلب، لأنه يخفض الكولسترول الضار، كما يساهم فى علاج السمنة، لأنه يزيد إحساس الشعور بالشبع بعد تناوله.

ويمكن استخدام الشوفان كمحفز على النوم ومهدئ للأعصاب ومضاد طبيعي للاكتئاب، لأنه يعطي الإنسان إحساسا بالهدوء والراحة.

ويحمي الشوفان من الإصابة بالسرطانات وخاصة سرطان الأمعاء، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تمنع السرطان، كما يعالج حالات الإمساك.