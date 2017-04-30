للإبقاء على مظهر أكثر شبابا.. حارب الشيخوخة بهذا السلاح البسيط

المصدر: محمود صالح – إرم نيوز

لا شك أن الإنسان عندما يصل إلى عمر محدد، يبدأ في الاهتمام بطرق مقاومة الشيخوخة، للإبقاء على مظهر أكثر شبابا لأطول فترة ممكنة، وبالطبع أن يتمنى الإنسان العيش لفترة أطول بحالة شبابية متألقة، مظهر من مظاهر الطبيعة البشرية.

وأكدت الدراسات، أن التغييرات التي تراها في المرآة على وجهك، هي مجرد مظهر خارجي للتغيرات الرئيسية التي تحدث عميقا، فأحد هذه التغيرات هي ضعف الميتوكوندريا التي تعتبر بيوتا صغيرة داخل خلايا الجسم، تكون مسؤولة عن إنتاج الطاقة.

ومع تقدم ​​العمر تعمل الميتوكوندريا بشكل وكفاءة أقل، ما يؤدي إلى تلف الخلايا وضعفها، ومن هنا تأتي الاختلافات بين الشباب وكبار السن من حيث مقدار الطاقة المتوفرة لديهم، وكيفية استخدام أجسادهم لهذه الطاقة.

والبحث مستمر عن طرق مختلفة لمحاربة هذه التغيرات، المرتبطة بالعمر، وقد كشفت دراسة نشرت مؤخراً في مجلة “خلية الأيض”، عن اكتشاف واعد مفاده أن العلماء اكتشفوا مفتاح الإبقاء على حيوية الشباب، وهو قد يكون تدريبات اللياقة البدنية المتقطعة.

وإذا كنت لا تحسن تدريبات اللياقة البدنية، فعليك بالتدريب المتقطع عالي الكثافة، وهو في الأساس وسيلة للتدريب بدلاً من تمرينات الأيروبكس، التي يتم من خلالها تحريك عضلات الجسم بأكمله. فإن خطر الإصابة الناتج عن التدريب المتقطع عالي الكثافة، أقل بالمقارنة مع التدريبات المتكررة، إذ وجد أنها تساعد في تقليل آثار الشيخوخة.

وفي هذه الدراسة التي استمرت 12 أسبوعاً، قام الباحثون بتقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات، الأولى كانت تقوم بتمرينات الأيروبكس الكثيفة، أما الثانية فقامت بعمل تمرينات مقاومة، والثالثة قامت بمزج الاثنين معا.

وكما هو المتوقع من أي نشاط بدني، فقد تبين أن أنماط التدريب الثلاثة زادت من ليونة الجسم، ومع ذلك وجد أن التدريب المتقطع عالي الكثافة هو الأفضل بكثير، إذ أنه قام بتحسين قدرة الميتوكوندريا في خلايا العضلات للمشاركين، من حيث إنتاج الطاقة.

وللقيام بهذه التدريبات، يمكنك استخدام حبل والقفز مع فتح الرجلين ورفع الذراعين، أو رفع الركبتين الواحدة تلو الأخرى.