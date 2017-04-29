تجنّب شراء المواد التالية من السوبرماركت

المصدر: دلال قصري - إرم نيوز

في كثير من الأحيان لا نلقي بالاً لما نأخذه من رفوف السوبرماركت، فنشتري أغراضاً قد لا نعلم ضررها وخطرها على صحتنا، ونطبق بذلك المقولة التي تقول: “لُفَّ أيّ شيء بطريقة جميلة وسيُباع في الحال”.

وكشفت مجلّة “ذا برايت سايد”، قائمة بأسماء المواد التي لا يجب أبداً شراؤها من السوبرماركت، لما لها من ضرر على الصحة.

السلطة الجاهزة للأكل

يحذّر علماء البكتيريا من أنّ الطعام الأشدّ خطورة في السوبر ماركت هو السلطة المقطّعة والمغلّفة.. وعلى الرغم من أنه يُكتب على هذه السلطة بأنها جاهزة للأكل، إلاّ انها في الواقع قد تكون موطناً لمختلف أنواع البكتيريا الضارة التي تسببّ مختلف الأمراض المعوية.

احرص دائماً على شراء السلطة الطازجة وغسلها جيداً قبل تقطيعها وأكلها.

النقانق والسجق

اعترفت منظمة الصحة العالمية، أنّ النقانق والسجق وغيرها من اللحوم المعالجة تعدّ من الأطعمة التي تسبّب السرطان، ذلك أنّ هذه الأطعمة تحتوي على مادة النتريت التي تتحوّل إلى النيتروزامين، وهي مادة مسرطنة قوّية. كما أنّ اللحوم المدخنة قد تحتوي على البنزوبيرين وهي مادة مسرطنة أخرى.

لذا، يفضّل أن تشتري لحوماً طازجة وتطهوها في منزلك وتتناولها مع الساندويشات أو كمقبلات، فذلك أكثر أماناً.

الشاي الأخضر المثلّج

أظهرت دراسة حديثة، أنّ ما يُطلق عليه “الشاي الأخضر المثلج” لا علاقة له في الواقع بالشاي الأخضر نهائياً. إذ إنه في الواقع يحتوي على نسبة كبيرة من الماء والسكر وكمية قليلة جداً من الشاي.

وبما أنّ الشاي الأخضر يشتهر بمضادّات الأكسدة، فإنه من المثير للاهتمام أنّ كوباً من الشاي الأخضر الطازج يحتوي على 20 ضعفاً من مضادات الأكسدة من الشاي الأخضر المعلّب.

لذا، ننصحك بتحضير هذا الشاي المثلج في منزلك، والاستمتاع بشراب طازج وصحيّ حقاً.

الأطعمة التي تحتوي على الفواكه

وقد تبدو كعكة التوت، أو فطائر الفواكة لذيذة ومشهية على رفوف السوبرماركت.. لكن ما في داخلها في الواقع هو مجرّد حشوات سهلة الصنع والبيع. إنها حشوات مليئة بالمنكهات والمواد الحافظة، ولا تحتوي في الواقع إلاّ على نسبة ضئيلة من الفواكه الحقيقة لا تكاد تتجاوز الـ 20%.

إذا أردت الاستمتاع بفطيرة الفواكه، ننصحك إذن بزياره محلّ حلويات يحضّرها من فواكه حقيقة وطازجة.

المايونيز

تحتوي المايونيز التقليدية على البيض والخلّ والزيت النباتي والبهارات، لكنّ المايونيز التي نشتريها من السوبرماركت تحتوي أيضاً على نسب عالية من المواد الحافظة والمنكهات وملونات الطعام.

أمّا المايونيز “الخفيفة” فتحتوي على نسبة دسم أقلّ (35% بدلاً من 50%)، لكن يتمّ إضافة السكّر والنشا لها للحفاظ على شكلها وقوامها، ممّا يجعل نسبة السعرات الحرارية فيها مماثلة للمايونيز العادية.

إن كنت من محبّي هذه الصلصة، ننصحك إذن بتحضيرها في المنزل!

التوابل

من السهل خلط أنواع التوابل المختلفة مع إضافات رخيصة، على سبيل المثال، غالباً ما يتمّ استبدال القرفة بالكاسيا (القرفة الصينية)، وبيع الكركم بدلاً من الزعفران.

ويفضّل إذن شراء توابل كاملة وطحنها في المنزل…إذ إنها تبقى أفضل من دون مكثّفات الطعام التي تُضاف للتوابل المطحونة في السوبر ماركت، حيث تجعل هذه المكثّفات الطعام عديم النكهة مع مرور الوقت.

الخبز

يتمّ تحضير الخبز في السوبرماركت من الدقيق المبيّض كيميائيا (والذي يحتوي على بيروكسيد البنزويل المستخدم في صناعة المتفجرات في الأفلام).

يمكن لهذا الدقيق أن يبقى لفترة أطول دون أن يفسد، وهو آمن من الحشرات لكنه مع ذلك لا يتمتع بأيّ قيمة غذائية، كما أن هذا النوع من الخبز يحتوي على الكثير من محسّنات الطعم والشكل ممّا يجعله يدوم لفترة أطول، لكن أجسامنا في الواقع ليست بحاجة لأيّ من هذه المواد.

ومن الأفضل شراء الخبز طازجاً من المخابز، حيث يمكن معرفة المراحل التي يمرّ بها الخبز قبل تقديمه للزبائن.