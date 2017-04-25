هذه مسببات وطرق علاج مسامير الأقدام

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

كثيرًا ما نصاب بمسامير الأقدام والكالو المزعج ونهمله، ظنًا منا أنه أمر بسيط، لكن أحيانًا تتطور الحالة فيصعب معها العلاج، وهناك عدة طرق لعلاج تلك الحالة، بالإضافة إلى الوسائل الوقائية التي يمكن اتخاذها لمنع حدوثها.

ووفقًا لمجلة “بابا ميل” هناك عدة علاجات طبيعية تساعد في التخلص من مسامير الأقدام والكالو، نوردها فيما يأتي:

الأعراض

عادة ما تتميز مسامير الأقدام والكالو بتشكيل منطقة لونها متغير (بني وأحمر أو أسود) والتي تحدث بسبب تجمع كمية صغيرة من النزيف بين طبقة الجلد العادية والسميكة وفي الحالات الأكثر تأثرًا يمكن أن يَحدث فصل بين الطبقتين ما يجعل المنطقة أكثر عرضة للعدوى؛ وعلى مرضى السكري خاصة الانتباه لحدوث ذلك إذا كانوا يعانون من أعراض حادة من مسامير الأقدام والكالو.

المسببات

تشمل المسببات التي يتخذها الطبيب في الاعتبار الأحذية التي ترتديها وتاريخ حالة قدمك الصحية، وعما إذا كنت تعاني من مشاكل طبية أخرى مع إشارة خاصة إلى مرض السكري ومشاكل الدورة الدموية، كما يمكن أن يكون التغيير في ميكانيكا القدم أحد المسببات أيضًا.

العلاج

في الحالات الأكثر خطورة قد تكون جراحة القدم ضرورية لعلاج مشكلة مسامير القدم والكالو المتكررة.

لكن هناك علاجات طبيعية يمكن تطبيقها بنفسك:

1- نقع القدمين

تنطوي هذه الطريقة على خلط بعض المنتجات الغذائية الشائعة مع الماء الدافئ ونقع قدميك في الخليط مع تدليكهما ومن الإضافات الفعالة:

صودا الخبز: خليط الماء الدافئ مع صودا الخبز يعمل بمثابة مقشر طبيعي للقدمين ما يساعد على تليين الجلد المتصلب.

الطريقة: قم بإضافة 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز إلى الماء الدافئ، وانقع قدميك في الخليط لمدة 30 دقيقة.

شاي البابونج: من المعروف أن هذه العشبة لها تأثير مهدئ على البشرة.

الطريقة: قبل النوم قم بإضافة 1-2 كوب من شاي البابونج إلى الماء ثم انقع قدميك في الخليط لمدة 30 دقيقة.

وتأكد من غسل قدميك جيدًا بالماء والصابون بعد الانتهاء لتجنب بقع الشاي على الفراش.

خل التفاح: الطبيعة الحمضية لخل التفاح تساعد على تليين الجلد المتصلب وتسريع عملية الشفاء.

الطريقة: قم بنقع شريحة خبز في خل التفاح، واتركها لمدة 10ساعات ثم ضع المعجون الناتج على المكان المُصاب قبل النوم، وقم بلف قدمك بضمادة أو كيس من البلاستيك وحافظ عليها طوال فترة الليل، ثم اغسل قدميك بالماء الدافئ في الصباح.

2-التقشير:

التقشير ضروري في هذه الحالات، ويُفضل استخدامه بعد الاستحمام أو بعد نقع قدميك بإحدى الطرق السابقة، فذلك سيساعد على القضاء على الجلد غير المرغوب فيه، كما يمكن استخدم حجر الخفاف بعيدًا عن المكان المُصاب.

ويجب الحرص على تجفيف القدمين من الماء، كما يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب بدلاً من استخدام تلك العلاجات المنزلية.