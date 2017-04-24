ما العلامات المبكرة لتليف الكبد؟

المصدر: محمود صالح – إرم نيوز

يقوم الكبد بمئات الوظائف بشكل يومي، ولكننا غالباً ما نغفل عن العلامات والأعراض التي تشير إلى أنه مريض، ويمكن بسهولة تجاهل أعراض أمراض الكبد لأنها تتداخل مع أعراض أمراض أخرى.

وبحسب مجلة “بيل مارا هيلث” الطبية، أصبح مرض الكبد مشكلة صحية متزايدة، وخاصة أمراض الكبد الدهنية، حيث تستمر معدلات السمنة في الارتفاع ويرتبط مرض الكبد بمجموعة من المضاعفات، وعلى الرغم من أنه العضو الوحيد في جسد الإنسان الذي يمكن أن يجدد نفسه، إلا أنه قد يصل لنقطة الانهيار.

ويؤثر الكبد المريض على جميع جوانب الصحة، لذلك فإن اكتشاف أعراض أمراض الكبد في وقت مبكر يمكن أن يمنع الأضرار المستعصية.

علامات وأعراض تلف الكبد

تورم المعدة: يحدث الاستسقاء بسبب عدم التوازن وتراكم المركبات والسوائل في الأنسجة التي يمكن أن تسبب خللاً في الكبد، لذلك، إذا ظهرت معدتك منتفخة، يمكن أن يكون ذلك نتيجة لمشكلة في الكبد.

الكدمات: الكبد المريض ينتج بروتينات أقل تساعد على تجلط الدم ونتيجة لذلك، سوف تجد ظهور كدمات عندك أو تلاحظ سهولة النزيف.

التعب: إذا كنت متعباً دائماً بغض النظر عن قلة النوم وغيرها من العوامل، يمكن أن يكون هذا علامة على الكبد المريض ويمكن أن يشير الإرهاق الشديد إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

ألم في البطن: إذا كنت تشعر بالألم في الجزء الأيمن العلوي من البطن تحت الضلع الأيمن، يمكن أن يكون هذا علامة على تليف الكبد وقد يكون هذا الألم حاداً وقد يأتي ويذهب، وقد يصبح شديداً لدرجة أنك لا تستطيع الجلوس.

فقدان الشهية: إذا لاحظت انخفاضًا في الشهية، فإنه يمكن أن يكون علامة على أمراض الكبد.

الجلد الأصفر: عندما لا يمكن القضاء على الفضلات لأن الكبد مريض، يبدو الجلد أصفر اللون، وتظهر العيون باللون الأصفر كذلك.

القيء: القيء غير المبرر والمستمر هو علامة على مشاكل الكبد المتقدمة، عندما لا يستطيع الكبد إزالة الفضلات، يزيد من ضائقة الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى الغثيان والقيء.

انتفاخ البطن: قد يشير إلى حالة تسمى الاستسقاء، حيث يؤدي خلل الكبد إلى خلل في البروتينات والمركبات الأخرى التي تؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة، وهذا في كثير من الأحيان إشارة لتليف الكبد.

اليرقان: المتضررون من اليرقان يلاحظون تغيرا واصفرار لون الجلد والعينين والبول، كما أنه يمكن ملاحظة تغير لون البراز أيضاً.

التغيرات الشخصية: السموم التي تتراكم في الجسم قد تصل في نهاية المطاف إلى الدماغ، مما يؤدي إلى مشاكل في الجانب المعرفي، ويمكن ملاحظة الارتباك والمشاكل في التركيز، والتغيرات في عادات النوم.