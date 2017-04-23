احتقان وألم الحلق.. الأسباب وطرق العلاج

المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

يعاني الجميع تقريبًا من إزعاج الاحتقان من وقت لآخر، حيث أن حكة الحلق والاحتقان هي من الأعراض الشائعة جدًا لحمى القش والحساسية الأخرى، أو قد تكون علامة مبكرة على عدوى فيروسية أو بكتيرية.

وبحسب مجلة “ميدكال نيوز توداي” الطبية الأمريكية، يمكن في معظم الأحيان علاجه بالعلاجات المنزلية البسيطة.

مسببات الاحتقان

قد يحدث الاحتقان نتيجة العديد من العوامل والتي تشمل:

1- التهاب الأنف التحسسي

يحدث التهاب الأنف التحسسي عندما يتفاعل الجسم بشكل مفرط مع مادة عادية حيث يطلق الجسم مادة كيميائية تسمّى الهستامين التي تسبب الالتهاب والاحتقان.

وتشمل المحفزات الشائعة لذلك الالتهاب: حبوب اللقاح، الوبر، الغبار، والمهيجات مثل دخان السجائر أو أبخرة العادم.

2- حساسية الطعام

تحدث ردود الفعل التحسسية من الطعام عندما يتفاعل الجسم مع بعض الأشياء التي نأكلها كما لو كانت سامة.

وقد تحدث أعراض خفيفة تتضمن احتقانًا وألمًا بالحلق أو حكة بالفم ومع ذلك يمكن للأعراض أن تكون مهددة للحياة وتشمل الأطعمة المحفزة للحساسية: الفول السوداني والمحار والبيض والحليب والقمح.

3- الحساسية الدوائية

كثير من الناس يعانون من الحساسية لبعض الأدوية بما في ذلك البنسلين والمضادات الحيوية الأخرى وتتراوح شدة الحساسية من خفيفة إلى مهددة للحياة.

4- الالتهابات البكتيرية والفيروسية

قد يبدأ التهاب الحلق أو الحالات البكتيرية من التهاب اللوزتين باحتقان الحلق قبل التطور إلى التهاب في الحلق أكثر شدة.

ويمكن للفيروسات مثل البرد أو فيروس الإنفلونزا أن تسبب الاحتقان وقد يرافق الاحتقان حمى وآلام في الجسم وعدم الراحة في الصدر.

5- الجفاف

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء كما يحدث أثناء الطقس الحار وبعد ممارسة الرياضة أو أثناء المرض.

الجفاف يمكن أن يسبب جفاف الفم والحلق حيث لا يكون هناك ما يكفي من اللعاب مما يسبب الاحتقان.

6- الارتجاع الحمضي

يُعرف أيضاً باسم حرقة المعدة وقد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالارتجاع الحمضي من مشكلات بالحلق.

ومن غير المرجح أن احتقان الحلق هو العرض الوحيد للارتجاع الحمضي ومع ذلك فإن البعض يصابون بالارتجاع الحمضي الصامت وهؤلاء يصابون بالاحتقان كعرض.

العلاجات المنزلية

تختلف العلاجات على أساس السبب ومع ذلك هناك بعض العلاجات المجربة التي قد تساعد في معظم الحالات وتشمل تلك العلاجات:

1- ملعقة من العسل لتغليف الحلق.

2- التغرغر بالمياه المالحة.

3- حبوب الدواء المحلاة وقطرات السعل.

4- رذاذ الأنف.

5- الشاي الساخن مع الليمون والعسل.