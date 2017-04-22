كيف يؤثر الضحك إيجابًيا على صحتك؟

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

يعتبر الضحك انعكاساً لشعور الإنسان بالسعادة والفرح، ومن ذلك أن يجعل الشخص الضاحك في حالة جيدة جداً حتى، وإن لم يكن سعيداً، لذلك فإن للضحك الكثير من الفوائد الصحية المدهشة التي تدعونا إلى ضرورة ممارسة الضحك دائماً.

فعند زيادة التوتر والقلق بسبب ضغط العمل، والعلاقات ونمط الحياة السريع الخاطئ لا نحظى بوقت للترفيه عن أنفسنا على الرغم من أهميته للعقل والجسم لتجديد الطاقة.

وهناك بعض الفوائد الصحية للضحك والابتسام، إذا كنت لا تعطي بعض الوقت لنفسك، ستصبح متعباً جدًا وغير سعيد.

وهناك طريقتان بسيطتان للتغلب على الإجهاد، وهما الابتسام والضحك، وتحافظ هاتان الوسيلتان على التوازن في الحياة، ومن المعروف أنهما تخففان التوتر والخوف والألم، ويُعتقد أن الضحك يدعم الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية.

وعندما نبتسم، يتم إفراز المواد الكيميائية من الدماغ مثل: السيروتونين والأندروفين ما يجعلنا سعداء وبالتالي تقلل الألم.

كما يمكن للضحك أن يساعد على تخفيف التوتر والإجهاد فحركة العضلات الناتجة عن الضحك تساعد على الاسترخاء وتبقى على هذا النحو لمدة 30-45 دقيقة.

وعند إفراز الأندورفين في الدماغ يتم تقليل هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ويمكننا خفض مستويات الكورتيزول عن طريق الضحك والاسترخاء.

وعندما نضحك، تتوسع الرئتان وتمتلئان بالأكسجين، والضحك العميق يعزز المغذيات الغنية بالأكسجين والدم في جميع أنحاء الجسم.

كما يدعم الضحك صحة القلب، ويخفض ضغط الدم ويزيد من تدفقه ويدعم وظيفة الأوعية الدموية، بينما يؤدي الحزن إلى تفاقم الأزمات القلبية وغيرها من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا سيتيح لك معرفة كيف يساعد الضحك صحتك.

ويعزز الضحك جهاز المناعة وهو وسيلة جيدة لزيادة الهرمونات الجيدة ويزيد عدد خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة للعدوى في الجسم.

والضحك هو أيضًا من أنواع التمارين الرياضية، حيث يحرق السعرات الحرارية، ويحرك عضلات الجسم ويحافظ على صحة القلب.

كما لا يؤثر الضحك فقط على الصحة البدنية ولكن أيضًا يدعم الصحة العقلية، فعندما تكون العواطف مثل: الغضب أو الحزن أو الخوف موجودة، يمكن للضحك أن يخفف من هذه الضائقة العاطفية.

وهناك صلة بين الجسم والدماغ وكيف يمكن للضحك تعزيز هذا الارتباط، والفكرة هي أن الجسم يعرف كيفية الضحك، حتى لو كان عقلك ليس سعيداً، وبالتالي لا تحتاج إلى أن تكون سعيداً فعلاً، ومن أجل تنفيذ هذا التمرين كل ما عليك القيام به هو مجرد الضحك.