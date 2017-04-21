لهذه الأسباب الـ6.. عليك الاستحمام بالماء الساخن

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

الاستحمام بماء ساخن هو أحد الأشياء التي يجهل الكثيرون فوائده العديدة، لدرجة أنهم قد يتجنبونه.

ووفقًا لمجلة “بابا ميل”، هناك عدد من الفوائد الصحية التي يمكن اكتسابها من خلال الاستحمام بالماء الساخن، وفيما يلي بعض منها:

تحسين الدورة الدموية

غمر الجسم في الماء الساخن حتى الرقبة بمثابة تمرين للأوعية الدموية، لأن الماء يخلق ضغطًا طبيعيًا على الجسم، وبالتالي يزيد من قدرة القلب، حيث يعمل بشكل أسرع وأقوى.

يساعد على النوم

الماء الساخن يريح الجسم ويساعد على النوم بشكل أفضل، حيث يزيد من درجة حرارة الجسم ويريح العضلات. كما يساعد على الشعور بالاسترخاء، ولكن لا يجب أن تزيد فترة وجودك بالماء الساخن على 20 دقيقة.

خفض ضغط الدم

أظهرت دراسة حديثة أن الحمام الساخن يمكن أن يخفض من ضغط الدم المرتفع، وذلك جيد للذين يعانون من أمراض القلب، ولكن عليك استشارة الطبيب، لأن الحمام الساخن قد يزيد معدل ضربات القلب.

تنظيف الجلد

الاستحمام هو منظف للجسم أكثر من كونه مجرد إنزال الماء على الجسد، لذا من الجيد استخدام الماء الساخن، حيث يعمل على تفتيح مسام البشرة وتنقيتها من الشوائب والسموم.

الحد من الصداع

يمكن أن يساعد الحمام الساخن على تخفيف الضغط على الأوعية الدموية وعلاج الصداع.

تحسُن المزاج

الحياة مليئة بالأحداث المجهدة، والحمام الساخن يساعد على الاسترخاء وتحسن المزاج. فكما هو معروف عندما نشعر بشعور أفضل، نشعر بثقة أكبر في أنفسنا، ونصبح مقبلين أكثر على التحديات المقبلة، وأخيرًا، هو وسيلة رائعة للحد من التوتر الناتج عن الروتين.