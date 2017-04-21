أطباق ينصح الخبراء بعدم طلبها في المطاعم

المصدر: دلال قصري - إرم نيوز

في مقال نشرته مجلّة “ذا برايت سايد”، نلقي الضوء على نصائح قدّمها أشهر طهاة العالم وخبراء الطبخ، تتعلّق هذه النصائح بالأطباق التي يفضّل عدم طلبها في المطاعم حتى لا تنتهي أمسيتنا بخيبة أمل كبيرة.

شرائح اللحم المطهوة جيدًا

يكشف الشيف الأمريكي الشهير “أنطوني بوردين”، عن حيلة يتبّعها عمّال المطاعم عند العثور على قطع لحم غير طازجة وانتهت مدّة تقديمها، أمام هؤلاء العمّال خياران: إما رميها، أو الاحتفاظ بها لأطباق شرائح اللحم المطهوة جيداً.

سوشي السلمون

لدينا بعض الأخبار السيئة لعشّاق سوشي السلمون، إذ ينصح الشيف “هانك سكرامبتون” بتجنّب طلبه في المطاعم، خاصة إذا كان هذا السوشي محضّراً من أسماك السلمون الطازجة.

ويقول هانك، أنّ السبب وراء ذلك يكمن في أنّ قطع السلمون الطازجة تهيّئ فرصة ملائمة لنمو العديد من الطفيليات والأحياء الدقيقة….لكن لا داعي للذعر، فعمليات التجميد المستخدمة لحفظ هذا النوع من الأسماك تقضي على نسبة كبيرة من الأحياء الضارة، وهو أمر جيد، وتخضع أغلب أنواع السمك لهذه العمليات قبل تقديمها للأكل.

لكن، إن كان لديك بعض الشكوك، فيمكنك أن تتأكد من النادل حول نوعية السلمون المستخدم في تحضير السوشي في ذلك المطعم.

الأطباق المخصّصة للنباتيين

وفقاً لاستطلاع أجرته نخبة من الطهاة في الولايات المتحدة، ونشرت نتائجه مجلّة “فود نتورك” اعترف ما نسبته 15% من أصحاب المطاعم أنّ أطباق النباتيين قد لا تتطابق تماماً مع تلك المدرجة في القائمة، وإذا كنت شخصاً نباتياً صعب الإرضاء، واستمريت بتذكير النادل بذلك، فكن على استعداد لطبق قد لا ينال إعجابك.

يلجأ بعض الطهاة كوسيلة للانتقام، إلى وضع قطع من التونة أو اللحم المقدّد في الأطباق النباتية، ويقول خبير الطبخ “أنطوني بوردين” أنّ الأطباق النباتية هي أكثر ما يستفزّ الطهاة المحترفين.

سلطة الخس

لن ترى أياً ممن يعملون في المطاعم يطلبون سلطة الخسّ خلال أمسياتهم في الخارج والسبب وراء ذلك، أنّ هذا الطبق يصبح أرضاً خصبة لنموّ البكتيريا التي تعشق الإقامة بين وريقات الخسّ الرطبة، ويكاد يكون من المستحيل شطف مكونات هذه السلطة بما فيه الكفاية للتخلّص من هذه الكائنات الدقيقة.

الخبز

اعترف 3 من أشهر الطهاة في الولايات المتحدة لمجلّة “فوود نتوورك” بأن شرائح الخبز المتبقية تستمرّ في التنقّل من طاولة إلى أخرى في المطعم، وبالطبع يتمّ تسخين هذه القطع في كلّ مرة، لكن…هذا لا يضمن كونها طازجة.

المحار

لا تطلب أبداً أطباق المحار إلاّ في مطعم متخصص في المأكولات البحرية، حيث أن المحار يسبّب التسمّم الغذائي بسهولة، لذا احرص على طلبه في المطاعم المتخصّصة التي تحصل عليه طازجاً ومن أماكن موثوقة.

الأطباق غير الأساسية

ينصح الشيف الأمريكي مايكل أرمسترونغ، بطلب الأطباق التي تكون ضمن تخصّص المطعم فقط. ويقول: “لا تتوقّع الحصول على باستا شهية في مطعم بيتزا، أو سمك لذيذ في مطعم متخصّص بشرائح الستيك!”.

فضلاً عن ذلك، فالمكونات المستخدمة في تحضير الأطباق قليلة الطلب، والتي تكون في الغالب خارج تخصص المطعم، قد تبقى مخزنة في الثلاجة لوقت طويل ممّا يهدّد بفسادها أو تغيّر طعمها.