على أبواب الصيف.. 8 علاجات منزلية فعّالة لضربات الشمس (صور)

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

مع قرب حلول فصل الصيف يوصي الأطباء بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لذلك لتجنب ما يمكن أن يؤدي لمشكلات صحية خطيرة.

وعندما يصاب شخص بضربة الشمس عليك أن تأخذه إلى الظل وأن تعرضه لهواء بارد والحرص على ارتدائه الملابس الفضفاضة واستخدام الماء البارد، ثم أخذه إلى المستشفى في أسرع وقت.

وهناك بعض الطرق والأطعمة التي تساعد في منع ضربة الشمس:

المانجو الخام

خذ 2- 3 ثمرات من المانجو ثم اغليها واتركها تبرد ثم ضع اللب في كوب من الماء وقم بإضافة ملعقة صغيرة من الملح والكمون المحمص وأضف ملعقة من السكر وقم بمزج الخليط جيدًا ثم تناوله مرتين في اليوم، فإنه يساعد على إبقاء الجسم بارداً.

عصير الكزبرة

ضع مجموعة من أوراق الكزبرة الطازجة في الخلاط مع كوب من الماء وامزجها جيدًا وتناول كوباً من هذا العصير ويمكنك إضافة عصير الليمون إليه، حيث يحافظ على برودة الجسم.

عصير الريحان

الريحان واحد من أفضل الأعشاب لأنه يساعد على الحفاظ على برودة الجسم.

ضع مجموعة من أوراق الريحان في الخلاط ثم امزجها جيدًا، واشرب كوباً من هذا العصير خاصة عندما تصل حرارة الصيف إلى ذروتها.

البصل

واحد من أفضل العلاجات المنزلية للحفاظ على جسمك باردًا ولمنع ضربة الشمس حيث يمكنه أن يستهلك في أي شكل ولكن تناول البصل الخام أفضل طرق منع ضربة الشمس.

زبدة الحليب

اللبن يحتوي على البروبيوتيك الذي يساعد على توفير الطاقة والفيتامينات والمعادن التي تفقد عمومًا عند العرق، وكوب من زبدة الحليب ليس فقط يرطب الجسم ولكن يوفر المواد الغذائية اللازمة.

ماء جوز الهند

واحدة من أفضل الطرق الطبيعية لترطيب الجسم لأنها تساعد على تزويد الجسم بالكهرباء الطبيعية وتوفر الطاقة اللازمة.

أوراق النعناع

النعناع يساهم في تبريد الجسم، اضرب بضع أوراق النعناع في الخلاط مع كوب من الماء، واشرب كوباً من هذا العصير مع نصف ملعقة صغيرة من السكر فإنه يساعد في خفض حرارة الجسم.

بذور الشمر

انقع 3-4 ملاعق صغيرة من بذور الشمر في الماء بين عشية وضحاها، وقم بضغطه وشرب الماء في الصباح، وهذا يساعد على منع ضربة الشمس.