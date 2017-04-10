عقار أمريكي جديد لعلاج “الشلل الرعاش”

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

اقرت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية عقارًا جديدًا لعلاج المرحلتين المتوسطة والأخيرة من مرض الباركنسن “الشلل الرعاش”، هو الأول من نوعه الذي يحظى بالموافقة المتخصصة خلال 10 سنوات.

وقال موقع “بابا ميل” الأمريكي أن العقار المسمى “سافينامايد” والذي يفترض أن يكون نزل السوق الأمريكي هذا الأسبوع، يستخدم متممًا لعقار آخر معروف هو “ليفودبو”، سبق وجرى إقراره رسميًا لمعالجة الحالات المتقدمة من “الباركنسن”.

ويعمل العقار الجديد على إفراز “الدوبامين” في الدماغ، وهو المادة التي تتحكم بالحركة في الجسم، وتحفّز الدماغ لإعادة إرسال الإشارات العصبية التي تقود حركة اليدين في الأكل والكتابة والطباعة على الكمبيوتر.

ويأتي إقرار وكالة الغذاء والدواء الأمريكية لهذا العقار الجديد للباركنسن، في أعقاب تجارب على مئات الأشخاص استمرت عدة سنوات.

علمًا أن لدواء “السافينامايد” آثارٌ جانبية، قال التقرير إنها “صعبة” لكنها لا تقلل من كونه يشكل اختراقًا علميًا لمرض يزداد شيوعه بين الرجال والنساء الذين يتخطون الستين من العمر.