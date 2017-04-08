كيف يعزز وجود حيوان أليف بالمنزل صحة طفلك؟

المصدر: أحمد نصار- إرم نيوز

أشارت دراسة جديدة إلى لفوائد تواجد الحيوانات الأليفة بالمنزل خلال مرحلة الطفولة، وذلك لاكتشافهم أن التعرّض لفراء الحيوانات الأليفة خلال المراحل المبكّرة من عمر الطفل، قد يقلل من خطر الإصابة بالحساسية والبدانة.

وتوصلت الدراسة التي يقودها باحثون من جامعة ألبرتا في كندا، إلى أن الأطفال المعرضين للكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى خلال مراحل مبكّرة من حياتهم مثل مرحلة ما قبل الولادة وبعد الولادة بثلاثة أشهر قد شهدوا زيادة ملحوظة في بكتيريا الأمعاء المفيدة مثل (رومينوكوكس وأوسيلوسيبيرا).

يذكر أن هناك دراسات سابقة، أشارت إلى أن بكتيريا رومينوكوكس تعمل على تقليل الحساسية خلال مرحلة الطفولة، بينما ترتبط بكتيريا أوسيلوسيبيرا بتقليل خطر الإصابة بالسمنة، وذلك وفقًا لما ذكرته مجلة ميديكال نيوز توداي.

ووفقًا لمنظمة المجتمع الإنساني الأمريكية، فإن هناك حوالي 79.7 مليون أسرة في الولايات المتحدة تمتلك حيوانًا أليفًا واحدًا على الأقل، حيث تعتبر الكلاب الحيوانات الأليفة الأكثر شعبية هنا?%8