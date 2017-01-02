آلام الصدر والصداع.. أعراض غير مألوفة لسرطان الخصية

المصدر: دينا كامل- إرم نيوز

السرطان مرض خطير يهدد حياة الكائنات الحية، فهل تعلم أن هناك عددًا قليلًا من أعراض سرطان الخصية يجب ألّا يتغاضى عنها الرجل أبدًا؟ فما هي الأعراض غير المألوفة لسرطان الخصية التي يجب عدم تجاهلها؟

تورم في كيس الصفن

إذا لاحظت أن هناك انتفاخًا في كيس الصفن، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، يجب عليك إجراء اختبار للكشف عن سرطان الخصية.

كتل غير مؤلمة

علامة أخرى غير عادية من سرطان الخصية، وهي وجود كتل في الخصيتين، وتكون ناجمة عن نمو غير طبيعي للخلايا السرطانية.

آلام الظهر

المصابون بسرطان الخصية، قد يواجهون آلامًا مزعجة أسفل الظهر، تستمر لفترة طويلة، وتزداد سوءًا.

ألم في أسفل البطن

ألم خفيف دائم أسفل منطقة البطن، الذي يعتقد بعض الرجال خطأ أنه التهاب في المعدة!

الصداع

واحد من الأمراض الأكثر شيوعًا، يمكن أن يكون واحدًا من العلامات غير المألوفة لسرطان الخصية التي يتجاهلها معظم الرجال بعد فوات الأوان!

آلام الصدر

هو عرض غيرمألوف من أعراض سرطان الخصية.

ضيق في التنفس

إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس والتعب في كثير من الأحيان، مع عدم وجود سبب واضح، يجب عليك الحصول على اختبار للكشف عن سرطان الخصية.