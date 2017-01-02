تعرف على أسباب الأنيميا

المصدر: دينا كامل - إرم نيوز

يصاب الإنسان بـ”الأنيميا”، نتيجة افتقار الدم إلى ما يكفي من الخلايا الحمراء الصحية أو “الهيموغلوبين”، الذي إذا انخفضت نسبته في الدم، لا تحصل خلايا الجسم على ما يكفي من الأكسجين.

وبحسب موقع “webmd”، تحدث أعراض فقر الدم أو الأنيميا -مثل التعب- لأن أعضاء الجسم لا تحصل على ما تحتاج إليه، حتى تعمل بشكل صحيح.

ويعتبر فقر الدم أكثر الأمراض شيوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يؤثر على حوالي 3.5 مليون أمريكي، خاصة النساء والأطفال الصغار، ويعتبر الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، هم أكثر عرضة للإصابة به.

وترجع بعض أشكال فقر الدم، إلى أسباب وراثية، ويتأثر بها الرضع منذ وقت الولادة، والنساء في سن الإنجاب بشكل خاص، بسبب فقدان الدم أثناء الحيض، أو الحاجة إلى تدفق المزيد من الدم، خلال فترة الحمل، كما تعد الأنيميا خطرًا يهدد كبار السن، بسبب سوء التغذية وحالاتهم الصحية.

وهناك العديد من أنواع الأنيميا أو فقر الدم، تختلف في الأسباب والعلاج، منها نقص الحديد، وهو النوع الأكثر شيوعًا، وعلاجه تغيير النظام الغذائي ومكملات الحديد.

ما الذي يسبب الأنيميا؟

هناك أكثر من 400 نوع من الأنيميا، تنقسم إلى ثلاث مجموعات، وهي: فقر الدم الناجم عن فقدان الدم، وفقر الدم الناجم عن انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، وفقر الدم الناجم عن تدمير خلايا الدم الحمراء.