بالصور.. أطعمة تقاوم هشاشة العظام

المصدر: دينا كامل - إرم نيوز

نقص الكالسيوم، يجعل العظام ضعيفة وهشة، لذلك، هناك بعض الأطعمة التي ينبغي تناولها من أجل تعزيز العظام، التي تضعف حينما تنخفض كتلتها أو كثافتها، ما يؤثر عادة على كبار السن، ولكن الأمر أصبح شائعًا بين الشباب.

وينصح الأطباء من يعانون من هشاشة العظام، بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وفيتامين (د).

هشاشة العظام هي واحدة من أسوأ المشكلات التي تؤثر على الأنشطة اليومية، فحين تحتاج إلى الوقوف أو الجلوس أو فعل أي حركة أخرى، تتطلب الدعم الذي توفره العظام، وبالتالي يجب الحفاظ على صلابتها.

وتضعف العظام وفقاً للطبيعة البشرية في مرحلة الشيخوخة، ولكن حدوث ذلك في فترة الشباب، يعد شيئًا مثيرًا للقلق، لأنه قد يسبب إعاقات أو فقدانًا للحركة.

وهناك أطعمة تعمل على تعزيز العظام وهي:

الحليب

هو واحد من أفضل المشروبات الغنية بالكالسيوم، الذي يساعد على تقوية العظام، وتناوُل كوب واحد قليل الدسم منه كل يوم، يساعد على بناء حوالي 300 ملغ من الكالسيوم.

الزبادي

الزبادي، خاصة التي تحتوي على فيتامين D، هي مصدر جيد للكالسيوم.

السمسم

مصدر مهم للكالسيوم، ويمكن رشه على السّلطات، أو إضافته إلى الأطعمة اليومية، حتى يساعد على تقوية العظام.

اللوز

ليس مجرد مصدرًا للدهون الجيدة، ولكنه أيضًا مصدر غني بالكالسيوم، وحفنة منه كل يوم، كافية لبناء مستوى جيد من الكالسيوم.

الليمون

غني بفيتامين C، وهو واحد من أهم مصادر الكالسيوم، وتناوله يوميًا يساعد على الوقاية من هشاشة العظام.

فول الصويا

غني بالكالسيوم ويقوي العظام.

البيض

يحتوي على الكالسيوم وفيتامين (د)، ومن المهم تناوله كل يوم.

السبانخ

خاصة للنباتيين، فهي من أفضل مصادر الكالسيوم، إضافة إلى أن السبانخ غنية بالحديد والألياف وفيتامين (أ)، وتساعد على تقوية العظام.