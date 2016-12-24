“الصحة العالمية” تعلن عن لقاح فعّال ضد ايبولا

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن علماء كنديين توصلوا إلى لقاح فعال ضد فيروس “ايبولا” الذي حصد الكثير من الأرواح خاصة في أفريقيا.

وقالت نائبة المديرة العامة للمنظمة، الطبيبة ماري بول كييني إن “النتائج تدفعنا للظن أن اللقاح فعال جدا ، حتى انه قد يكون فعالا بنسبة 100 بالمائة “.

وأجريت التجربة في 2015 في المنطقة الساحلية من غينيا السفلى، واعتمد فيها النهج المعروف بالتلقيح الدائري، أي الذي يشمل عدة دوائر من الأشخاص هم على اتصال بالمريض، أولا الأقرباء ثم الذين هم على اتصال بهم وهكذا دواليك، وهو النهج نفسه الذي اعتمد في للقضاء على الجدري.

ولم تسجل أية إصابة بالفيروس في أوساط الأشخاص الذين تلقوا هذا اللقاح العام الماضي في غينيا والبالغ عددهم نحو 6 آلاف، في مقابل تسجيل 23 حالة عند المجموعة التي لم تتلق اللقاح.

ولوحظت ثلاثة آثار جانبية “كبيرة” ناجمة عن التلقيح، هي حمى وحساسية، إضافة إلى أعراض إنفلونزا محتملة تزول بعد ثلاثة أيام من دون مفعول على المدى الطويل.

وتفشى الوباء بشكل خطير سنة 2013، وكانت السنة الأكثر نشاطا للفيروس منذ اكتشافه في1976، حيث أصيب 28 ألف شخص، قضى نحبه 11300 من بينهم.

واشترت مجموعة “ميرك” الكندية حقوق تسويق هذا اللقاح، و يتوقع أن ينزل إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية سنة 2018، بعد تقديم كل المستندات اللازمة.