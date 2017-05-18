بالصور.. أمريكية تقضي 4 أعوام في تصميم ثوب من ورق الحلوى فقط

أنفقت إميلي سيلهامر من ولاية بنسلفانيا الأمريكية 4 سنوات في تصميم ثوب من أغلفة حلوى “ستاربورست” الملونة، لتنتهي منه أخيرا!، جاء وحي الفكرة لسيلهامر البالغة من العمر 24 عاماً، عندما قدم لها زوجها أول هدية لزواجها كي تكسر الجمود وتنخرط في الحياة الزوجية، وعندما شعرت بأهمية الحلوى قررت حفظ أغلفتها لتصميم فستان منها.

وفي حديثها مع محطة ABC الأمريكية، قالت إنها وزوجها قررا اقتناء أغلفة الحلوى الملونة التي اعتادا شراءها منذ حفل زواجهما قبل 4 أعوام، مضيفةً “أنها واجهت مشكلة عندما تغير لون أغلفة للون الواحد، ما اضطرها لتغيير تصميم الفستان عدة مرات”.

وعلى مر السنين، حفظت إميلي سيلهامر وزوجها أكثر من 10،000 غلاف، حيث تبدأ بطيها واستخدام 300 مغلفة لكل صف من الفستان، من ثم تخيط كل صف بالآخر باستخدام خيط قابل للتمدد.

وقالت للمحطة الأمريكية أنها تصف نفسها بالحرفية التي تستخدم المواد المنتهية الاستخدام لإعادة تدوريها، مستطردةً أنه يمكنها وضع صورة شيء ما في رأسها وإعادة تصميمها في الواقع.

بعد انتهائها من التصميم لم تستعن سيلهامر بعارضة، بل ارتدته بنفسها، وتداولت الخبر وسائل الإعلام المختلفة.

وظهر الفستان ساطعاً بالألوان المتنوعة، وبدا بسيطاً وهشاً، يتواءم مع الأيام الحارة في السنة.