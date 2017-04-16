أسبوع الموضة المحتشمة يستقطب مصممي العالم (صور)

المصدر: أحمد نصار– إرم نيوز

يهدف عرض الأزياء الضخم الذي تمت إقامته في لندن، إلى تمكين النساء المسلمات العائدات إلى لندن هذا العام من خلال عارضات الأزياء اللاتي ارتدين فساتين فضفاضة مع أشكال مختلفة من الحجاب.

وقد قام أكثر من 40 مصممًا من مختلف أنحاء العالم بعرض تصميماتهم المختلفة في أسبوع الموضة المحتشمة في معرض ساتشي بلندن هذا الأسبوع.

ويهدف هذا الحدث الذي استضافه المنظمون في Haute Elan في العاصمة البريطانية للمرة الثانية إلى إعطاء الفرصة للعلامات التجارية التي تلبي احتياجات النساء المتدينات وأولئك اللاتي يفضّلن ارتداء الملابس المحتشمة وذلك وفقَا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويتضمن أسبوع الموضة المحتشمة عروض أزياء وورش عمل وأماكن للتسوق وقد لاقى أول عرض تمت إقامته في فبراير الماضي نجاحًا مبهرًا حيث أشاد محبو الموضة والأزياء في المجتمع الإسلامي بالحدث واعتبروه خطوة للإمام في عالم الأزياء المحتشمة.

وللتعبير عن إعجابهم بالفكرة قام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الإسلامي بنشر تعليقات إيجابية عن الحدث حيث كتبت إحدى مستخدمات تويتر وتدعى سارة: “إنه حدث رائع وبإمكانه إلهام الكثير من النساء المسلمات حول العالم بأنهن قد يواكبن الموضة في نفس الوقت الذي يحافظن فيه على احتشامهن”.

وفي الوقت نفسه وصفت المدوّنة الشهيرة دينا طوكيو والتي لديها أكثر من مليون متابع على موقع انستغرام الحدث بأنه ثوريّ.

وفي مقابلة لها مع مجلة بلوغوسفير قالت طوكيو “أشعر بأن العلامات التجارية أصبحت تتقبل التنوع وأعتقد أنها ستتجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتكتشف كمّ المواهب الموجودة هناك”.

وأضافت “أريد أن أُوضّح أنه يمكنك الحفاظ على الاحتشام والإيمان في نفس الوقت الذي تواكبين فيه الموضة والأزياء وبالفعل هناك الكثير من المسلمات يفعلن ذلك”.